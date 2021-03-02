Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Российскую артистку не пустили на съемки в Украину из-за незаконного визита в Крым

Сегодня, 13:30

Роза Хайруллина получила запрет на въезд в Украину сроком на 3 года

Заслуженную артистку России задержали в аэропорту "Борисполь". Сотрудники погранслужбы установили, что весной 2020 году россиянка была в Крыму. Ей запретили въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

По информации Госпогранслужбы Украины, женщина является актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России. Она объяснила, что летала в Крым к подруге в 2020 году.

В ГПСУ отметили, что зафиксированы и другие визиты артистки на оккупированную Россией территорию Украины.

Читайте также:
Солисту "Песняров" на три года запретили въезд в Украину

Задержанная заявила, что в Киев прилетела из Минска для участия в киносъемках. Ее отправили обратно в Беларусь.

Актриса Роза Хайруллина
Актриса Роза Хайруллина
Фото: Instagram

Роза Хайруллина — артистка театра и кино, заслуженная артистка России и Татарстана. Ее самые известные роли: султанша в фильме "Орда", Кира в сериале "Псих" и паломницы в картине "Суходол".

Напомним, что ранее Литва закрыла границы для Филиппа Киркорова из-за Крыма.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
София Ротару намерена продать свой отель в Крыму Минкульт Украины внес семерых российских артистов в черный список Дураки редкостные: Апина отреагировала на черный список Минкульта, показав унитаз - видео
Крым актриса запрет на въезд
Реклама

Новости партнеров

Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Алина Гросу собралась замуж за известного российского актера?
Алина Гросу собралась замуж за известного российского актера?
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака

Популярные статьи

Вчера, 18:30Вкусно

Готовимся к Масленице: 12 начинок для блинов для каждого знака зодиака

Вчера, 15:20Звездно

Мама Королевой обвинила Малахова в изменах Тарзана: "Все выглядело мерзко"

Вчера, 14:30Звездно

Пономарев, DZIDZIO, Пивоваров и ALEKSEEV спели вместе. Предупреждаем, видео может вызвать слезы

Вчера, 13:46Звездно

Родители покойной Фриске подали в суд на внука и Шепелева

Вчера, 12:04Звездно

Никита Добрынин принял участие в российском "Холостяке": фото

Вчера, 09:45Events

Выходные дни и праздники в марте 2021 года в Украине

Вчера, 07:51Events

Яркие открытки с первым днем весны 2021: поздравления, стихи и картинки

Вчера, 05:37Психо

Гороскоп на сегодня 1 марта: Весам нужно устроить вечеринку, а Скорпиону сосредоточиться

28 февраляEvents

С первым днем весны: короткие поздравления и смс

28 февраляЗвездно

Анна Седокова устроила скандал на телевидении и покинула съемки

28 февраляПсихо

Гороскоп на неделю 28 февраля – 6 марта: все знаки зодиака

28 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 28 февраля: Овна ждет хороший день, а Тельца – сюрприз

28 февраляEvents

28 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

27 февраляЗвездно

На шоу "Маска" впервые угадали звезду: кто был в костюме Льва

27 февраляЗвездно

NK и Полякова поцеловались в шестом выпуске "Маски"

27 февраляTravel

От Антарктиды откололся огромный айсберг площадью в полтора Киева (фото и видео)

Новости партнеров

Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть
Павлик подарил беременной жене машину за баснословную сумму
Павлик подарил беременной жене машину за баснословную сумму
Экс-жена Сереги проиграла суд в битве за детей
Экс-жена Сереги проиграла суд в битве за детей
Ксения Мишина позировала в откровенном купальнике на пальме
Ксения Мишина позировала в откровенном купальнике на пальме

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять