Российскую артистку не пустили на съемки в Украину из-за незаконного визита в Крым

Роза Хайруллина получила запрет на въезд в Украину сроком на 3 года

Заслуженную артистку России задержали в аэропорту "Борисполь". Сотрудники погранслужбы установили, что весной 2020 году россиянка была в Крыму. Ей запретили въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

По информации Госпогранслужбы Украины, женщина является актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России. Она объяснила, что летала в Крым к подруге в 2020 году.

В ГПСУ отметили, что зафиксированы и другие визиты артистки на оккупированную Россией территорию Украины.

Задержанная заявила, что в Киев прилетела из Минска для участия в киносъемках. Ее отправили обратно в Беларусь.

Актриса Роза Хайруллина Фото: Instagram

Роза Хайруллина — артистка театра и кино, заслуженная артистка России и Татарстана. Ее самые известные роли: султанша в фильме "Орда", Кира в сериале "Псих" и паломницы в картине "Суходол".

Напомним, что ранее Литва закрыла границы для Филиппа Киркорова из-за Крыма.

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