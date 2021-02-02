Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Солісту "Пєснярів" на три роки заборонили в'їзд в Україну

Сьогодні, 12:05

Валерій Дайнеко незаконно відвідував Крим у 2020 році

Солісту білоруської групи "Пєсняри", яка раніше втратила гітариста, Валерію Дайнеко заборонили в'їзд в Україну на три роки. Нещодавно музикант прилетів в аеропорт "Бориспіль", але його у ту ж мить відправили назад до Мінська.

З'ясувалося, що влітку 2020 року Дайнеко незаконно відвідував тимчасово окупований півострів, куди потрапив через закритий пункт пропуску "Сімферополь".

Відео: Сьогодні

Сам артист розповів, що прилетів в Крим у серпні минулого року для участі у фестивалі, де він був одним з членів журі.

Читайте також:
Помер автор пісень ансамблю "Пісняри" Олег Молчан

Під час спілкування з прикордонниками Дайнеко підтвердив, що в'їзд здійснив через закритий пункт пропуску "Сімферополь". Соліст "Піснярів" покинув територію України і вилетів рейсом до Мінська.

Раніше ми писали, що Мінкульт України вніс до чорного списку двох російських співачок .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Дурні рідкісні: Апіна відреагувала на "чорний список" Мінкульту, показавши унітаз - відео Продюсер Максим Фадєєв внесений до списку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України "На мене тиснули": Глюкоза розповіла, як її не пустили в Україну
Крим песняры заборона на в'їзд
Джерело: facebook.com/valerydaineka
Реклама

Новини партнерів

Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту
Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену

Популярні статті

Сьогодні, 12:42Смачно

Як варити каву в турці правильно: секрети і тонкощі приготування

Сьогодні, 12:35Зірково

Ще один рік без Кузьми Скрябіна: кращі кавери на пісні українського музиканта

Сьогодні, 12:21Events

Іменини Інни: привітання з днем ангела

Сьогодні, 04:30Фаново

День бабака-2021: як відзначають в Україні та світі

Вчора, 19:49Зірково

"Маска": Андрій Данилко вирішив поскаржитися на своїх колег до Печерського суду

Вчора, 12:04Зірково

Світлана Лобода натякнула на заручини: фото

Вчора, 11:24Смачно

Що приготувати на обід швидко і просто: ТОП-5 рецептів

Вчора, 05:14Психо

Гороскоп на сьогодні, 1 лютого: Ракам потрібен графік справ, а Леви будуть задоволені собою

31 січняЗірково

Крістен Стюарт шокує схожістю з принцесою Діаною. Порівняйте самі

31 січняЗірково

Дан Балан повернувся на "Голос країни". Його помітили з Тіною Кароль (фото)

31 січняПсихо

Гороскоп на тиждень 31 січня – 6 лютого: всі знаки зодіаку

31 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 31 січня: у Водолія буде занепад сил, а у Риб – день пустощів

30 січняЗірково

Танці Данилка і нові дивовижні герої: як пройшов другий ефір шоу "Маска"

30 січняЗірково

Дочка Юлії Началової залишилася без спадщини через ексбойфренда мами

30 січняЗірково

Принц Гаррі приїде до Лондона без Меган Маркл – ЗМІ

30 січняЗірково

Як живеться з тещею. Українські зірки поділилися власним досвідом

Новини партнерів

Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
Значение имени Ирина: характер, судьба
Значение имени Ирина: характер, судьба
Андрей Данилко показал свои трехуровневые хоромы в Киеве
Андрей Данилко показал свои трехуровневые хоромы в Киеве
10 самых красивых женщин 2020 года по мнению пользователей в Сети
10 самых красивых женщин 2020 года по мнению пользователей в Сети
Длинноножка: 10 фактов о новой звезде TikTok Лисиной
Длинноножка: 10 фактов о новой звезде TikTok Лисиной
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Эра Водолея. Чего стоит ожидать знакам в 2021 году
Эра Водолея. Чего стоит ожидать знакам в 2021 году

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти