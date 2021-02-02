Солісту "Пєснярів" на три роки заборонили в'їзд в Україну

Валерій Дайнеко незаконно відвідував Крим у 2020 році

Солісту білоруської групи "Пєсняри", яка раніше втратила гітариста, Валерію Дайнеко заборонили в'їзд в Україну на три роки. Нещодавно музикант прилетів в аеропорт "Бориспіль", але його у ту ж мить відправили назад до Мінська.

З'ясувалося, що влітку 2020 року Дайнеко незаконно відвідував тимчасово окупований півострів, куди потрапив через закритий пункт пропуску "Сімферополь".

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Сам артист розповів, що прилетів в Крим у серпні минулого року для участі у фестивалі, де він був одним з членів журі.

Під час спілкування з прикордонниками Дайнеко підтвердив, що в'їзд здійснив через закритий пункт пропуску "Сімферополь". Соліст "Піснярів" покинув територію України і вилетів рейсом до Мінська.

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