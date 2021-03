Анджеліна Джолі продала намальовану Черчиллем картину за $11 млн. Ось як вона виглядає

Картина "Вежа мечеті Кутубія" була написана Черчиллем під час Другої світової

Анджеліна Джолі, яка нещодавно знялася для обкладинки британського VOGUE, продала на аукціоні пейзаж, написаний Вінстоном Черчиллем 1943 року. За картину запропонували рекордні 11,6 мільйона доларів, говориться в повідомленні аукціонного будинку Christie's.

Попередня оцінка картини становила до 2,5 мільйона фунтів, але сума, яку заплатив невідомий покупець, значно вища.

