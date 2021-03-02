Анджеліна Джолі продала намальовану Черчиллем картину за $11 млн. Ось як вона виглядає

Картина "Вежа мечеті Кутубія" була написана Черчиллем під час Другої світової

Анджеліна Джолі, яка нещодавно знялася для обкладинки британського VOGUE, продала на аукціоні пейзаж, написаний Вінстоном Черчиллем 1943 року. За картину запропонували рекордні 11,6 мільйона доларів, говориться в повідомленні аукціонного будинку Christie's.

Попередня оцінка картини становила до 2,5 мільйона фунтів, але сума, яку заплатив невідомий покупець, значно вища.

#AuctionUpdate A new #WorldAuctionRecord for Sir Winston Churchill with & # 39; Tower of the Koutoubia Mosque & # 39; (1943) selling for £ 8,285,000. This is the only painting created by Churchill during the Second World War: https://t.co/JCBvGaFShW pic.twitter.com/iZMumvmwp2 - Christie & # 39; s (@ChristiesInc) March 1, 2021

Картину "Вежа мечеті Кутубія" прем'єр-міністр Великої Британії Черчилль подарував президенту США Франкліну Рузвельту. Потім полотно перейшло його синові Елліоту.

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Бред Пітт придбав картину 2011 року як подарунок для Джолі. 2016 року пара розлучилася після десяти років стосунків і двох років офіційного шлюбу.

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі пояснила, чому розлучилася із Бредом Піттом.

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