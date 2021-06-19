Пугачева и Галкин страстно поцеловались на глазах у сотен гостей (видео)

Алла Пугачева и Максим Галкина страстно поцеловались под крики "Горько!" на вечеринке посвященной 45-летию юмориста

Максим Галкин страстно поцеловал Аллу Пугачева на празднование своего юбилея Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе уже двадцать лет. Стоит отметить, романтика в их отношениях присутствует до сих пор – они устраивают пикники, Алла Борисовна посвящает стихи своему мужу. А вчера на празднования дня рождения Максима Галкина, на котором собрался почти весь российский шоу-бизнес, пара доказала, что в их отношениях все еще есть страсть. Видео с праздника появилось на одной из фан-страниц пары в Instagram.

В конце праздника вынесли праздничный торт и первый кусочек, конечно же, достался имениннику. Максим Галкин угощаясь тортом, услышал из зала возглас "Горько!", и поцеловал стоящую рядом супругу.

Стоит отметить, что когда Алла Пугачева трогательно поздравила супруга с днем рождения.

"Каждый день я благодарю небеса, а ты знаешь мою связь с ними, что ты пришел в мою жизнь. Я все время была на сцене и думала, что она меня с кем-то свяжет и сцена дала мне тебя. Я помню те моменты, когда ты очень мне не понравился, не знаю почему… Но я видела тебя во сне. Я знала, что ты ко мне придешь и сделаешь мою жизнь удивительной", – призналась певица.

Напомним, что Пугачева и Галкин познакомились в 2001 году на фестивале "Славянский базар", когда певица еще состояла в браке с Филиппом Киркоровым. Вскоре они развелись – сердце Примадонны отвоевал младший ее на 27 лет юморист. Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых паре родила суррогатная мать.

Максим Галкин и Алла Пугачева Фото: instagram.com/maxgalkinru

Стоит отметить, что дети Пугачевой и Галкина не боятся камеры и всегда с удовольствием демонстрируют свои таланты – они готовят, рассказывают стихи, поют. Поклонники всегда рады, когда в соцсетях появляются новые видео с двойняшками

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