Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин просить про допомогу: "Мама у важкому стані"

Мама артиста захворіла на COVID-19 і підключена до апарату ШВЛ

Переможець другого сезону шоу "Голос країни. Діти" і 10 сезону "Голосу країни" Роман Сасанчин звернувся до всіх з проханням про допомогу – його мати, Євдокія Петрівна, знаходиться у важкому стані.

Жінка захворіла на COVID-19, почалися ускладнення. Зараз вона підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

"Моя мама, Сасанчін Євдокія Петрівна, у важкому стані, під дихальними апаратами! Лікування дуже дороге!" – написав Роман в Instagram, де також вказав банківські реквізити для фінансової допомоги.

Роман Сасанчин з мамою Фото: instagram.com/sasanchyn_official

За словами Романа, його мама заразилася коронавірусом два тижні тому. Спочатку її стан не був критичним, хвороба протікала без ускладнень. Однак пізніше жінці стало гірше.

"Дуже на вас сподіваюся і прошу про допомогу", – каже Роман.

Раніше ми робили добірку відомих українців, які вже отримали дозу вакцини від COVID-19.

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