Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин просить про допомогу: "Мама у важкому стані"
Мама артиста захворіла на COVID-19 і підключена до апарату ШВЛ
Переможець другого сезону шоу "Голос країни. Діти" і 10 сезону "Голосу країни" Роман Сасанчин звернувся до всіх з проханням про допомогу – його мати, Євдокія Петрівна, знаходиться у важкому стані.
Жінка захворіла на COVID-19, почалися ускладнення. Зараз вона підключена до апарату штучної вентиляції легенів.
"Моя мама, Сасанчін Євдокія Петрівна, у важкому стані, під дихальними апаратами! Лікування дуже дороге!" – написав Роман в Instagram, де також вказав банківські реквізити для фінансової допомоги.
За словами Романа, його мама заразилася коронавірусом два тижні тому. Спочатку її стан не був критичним, хвороба протікала без ускладнень. Однак пізніше жінці стало гірше.
"Дуже на вас сподіваюся і прошу про допомогу", – каже Роман.
Раніше ми робили добірку відомих українців, які вже отримали дозу вакцини від COVID-19.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше