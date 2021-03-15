Принц Гаррі поклав квіти до могили принцеси Діани в День матері

Принцеса Уельська померла в 1997 році, коли її молодшому синові було всього 12 років

Ми вже писали, що 14 березня у Великобританії відзначають День матері. З цього приводу діти принца Вільяма намалювали декілька листівок, адресованих загиблій в 1997 році принцесі Діані – їхній бабусі.

А ось принц Гаррі, який разом із Меган Маркл знаходиться в США, організував у цей день покладання квітів до могили принцеси Діани в сімейному маєтку Спенсерів в Нортгемптонширі. Про це, посилаючись на джерело, пише People.

Принцеса Діана Фото: Getty Images

"Герцог влаштував покладання квітів до могили своєї матері у неділю вранці", – повідомив інсайдер.

Принцеса Уельська Діана загинула, коли її молодшому синові Гаррі було всього 12 років. Її поховали на острові Олторп, розташованому на території маєтку, яке належить родині Спенсер.

Раніше в інтерв'ю Опрі Вінфрі принц Гаррі зізнався, що тільки завдяки коштам, залишеним у спадок його мамою, був можливий переїзд його сім'ї з Великобританії в США.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Instagram

"У мене є гроші, які мені залишила мама. Без цієї суми ми б не зважилися на цей крок", – заявив Гаррі.

Нагадаємо, що в Європі почалися зйомки фільму "Спенсер" про принцесу Діану, яку грає зірка "Сутінків" Крістен Стюарт. Прем'єра фільму запланована на осінь 2021 року.

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