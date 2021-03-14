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"Тато сумує за тобою": діти принца Вільяма написали листи до принцеси Діани

Сьогодні, 16:59

Джордж, Шарлотта та Луї зробили саморобні листівки для своєї покійної бабусі

14 березня у Великобританії відзначають День матері. З цього приводу діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон семирічний принц Джордж, п'ятирічна принцеса Шарлотта та дворічний принц Луї зробили саморобні листівки для своєї покійної бабусі, принцеси Діани, яку зіграє Крістен Стюарт.

На сторінці Кенсингтонського палацу в Instagram опубліковані листівки дітей, які вони намалювали, щоб вшанувати пам'ять мами принца Вільяма.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

"Люба бабуся Діана, з Днем матері! Я тебе дуже сильно люблю і завжди про тебе думаю. З любов'ю від Джорджа".

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Луї намалював листівку, на якій зображені тварини, комахи і серце.

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Фото: instagram.com/kensingtonroyal

"Люба бабуся Діана! Я думаю про тебе в День матері. Я тебе дуже люблю, тато сумує за тобою. З любов'ю, Шарлотта".

"У цьому році День матері знову буде іншим. Багато хто з нас буде окремо від своїх близьких у цей день. Але ми всі з нетерпінням чекаємо, коли вже знову зможемо обійняти наших мам. Але для тих, хто переживає важку втрату, сьогоднішній день може бути особливо складним. Щороку в День матері Джордж, Шарлотта і Луї роблять листівки в пам'ять про свою бабусю Діану для Вільяма", – йдеться в пості.

Раніше ми писали, що принц Вільям виступив за розслідування скандального інтерв'ю з принцесою Діаною.

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