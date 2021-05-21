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Принц Гаррі зізнався у вживанні алкоголю та наркотиків

Сьогодні, 09:54

Герцог поділився особистим досвідом з Опрою Вінфрі. Він розповів, що його життя сильно змінилася після трагічної смерті матері – принцеси Діани

Принц Гаррі "сидів" на наркотиках
Принц Гаррі "сидів" на наркотиках
Фото: Сьогодні

Принц Гаррі зізнався у вживанні алкоголю та наркотиків після смерті "зацькованою матері". Спадкоємець британського престолу знову поговорив з Опрою Вінфрі, але цього разу без Меган Маркл.

У новому шоу The Me You Can not See Гаррі поділився особистим досвідом і тим, як йому вдалося з усім цим впоратися.

"Я думав, що моя сім'я мені допоможе, але кожне прохання, запит, попередження зустрічала повна тиша, повна зневага", – заявив герцог.

Він додав, що рішення покинути палац далося йому і його дружині Меган Маркл непросто: "Ми провели чотири роки, намагаючись все налагодити. Ми робили все можливе, щоб залишитися там і продовжувати виконувати свої обов'язки. Але Меган страждала".

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Гаррі провів паралелі між історією з Маркл й трагічною долею його матері, принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі.

"Історія повторювалася. Мою матір зацькували до смерті, коли вона зустрічалася з людиною іншої раси. І подивіться що відбувається тепер. Дуже страшно втратити ще одну жінку в своєму житті. Список збільшується. Вони не зупиняться, поки вона не помре", – поскаржився Гаррі.

До речі, радники Єлизавети II закликали Гаррі і Меган відмовитися від своїх титулів.

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