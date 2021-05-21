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Принц Гарри признался в употреблении алкоголя и наркотиков

Сегодня, 09:54

Герцог поделился личным опытом с Опрой Уинфри. Он рассказал, что его жизнь сильно изменилась после трагической смерти матери – принцессы Дианы

Принц Гарри "сидел" на наркотиках
Принц Гарри "сидел" на наркотиках
Фото: Сегодня

Принц Гарри признался в употреблении алкоголя и наркотиков после смерти "затравленной матери". Наследник британского престола снова поговорил с Опрой Уинфри, но на этот раз без Меган Маркл.

В новом шоу The Me You Can’t See Гарри поделился личным опытом и тем, как ему удалось со всем этим справиться.

"Я думал, что моя семья мне поможет, но каждая просьба, запрос, предупреждение были встречены полной тишиной, полным пренебрежением", – заявил герцог.

Он добавил, что решение покинуть дворец далось ему и его супруге Меган Маркл непросто: "Мы провели четыре года, пытаясь все наладить. Мы делали все возможное, чтобы остаться там и продолжать выполнять свои обязанности. Но Меган страдала".

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Гарри провел параллели между историей с Маркл и трагической судьбой его матери, принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе.

"История повторялась. Мою мать затравили до смерти, когда она встречалась с человеком другой расы. И посмотрите что происходит теперь. Очень страшно потерять еще одну женщину в своей жизни. Список продолжается. Они не остановятся, пока она не умрет", – пожаловался Гарри.

К слову, советники Елизаветы II призвали Гарри и Меган отказаться от своих титулов.

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