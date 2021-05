Принц Гаррі та Опра Вінфрі випускають свій серіал. Про що проєкт і що там робить Меган Маркл

Інтерв'ю Опри з герцогами Сассекськими заклало основу їхньої подальшої співпраці. Тепер принц Гаррі й американська ведуча підготували спільний проєкт – серіал

Опра Уїнфрі і принц Гаррі в серіалі «Я, якого ви не бачите» Фото: Скріншот з YouTube

Новий серіал "Я, якого ви не бачите" (The Me You Can not See), створений телеведучою зі світовим ім'ям Опрою Вінфрі та онуком Єлизавети II принцом Гаррі, отримав перший трейлер. У серіалі з'являться світові знаменитості, а головною темою стануть проблеми психоемоційного здоров'я. До прем'єри залишилося три дні, тож саме час дізнатися, чим цей проєкт привернув до себе таку увагу.

Про що серіал

Люди різних професій і національностей, зокрема знаменитості, ділитимуться своїми дуже особистими й непростими історіями про психологічні проблеми, на які їм довелося наразитися. Принц Гаррі та Опра Вінфрі вислухають їхні розповіді, зберігаючи головний меседж – проблеми ментального здоров'я справді важливі й мають величезний вплив на наше життя.

Хто із зірок знявся в проєкті

У серіалі глядачі почують раніше не розказані історії співачки Леді Гаги і актриси Гленн Клоуз. Кожна з них на своєму досвіді знає, як це – зіткнутися з психічними проблемами.

Леді Гага в серіалі Опри і Гаррі Фото: apple-tv-plus-press.apple.com

У фрагментах із серіалу можна побачити, як обидві зірки фактично плачуть у кадрі.

Гленн Клоуз в серіалі принца Гаррі і Опри Уїнфрі Фото: apple-tv-plus-press.apple.com

Нові одкровення принца Гаррі

Після скандального інтерв'ю Меган і Гаррі всім цікаво дізнатися продовження їхньої особистої історії і драми. І принц Гаррі буде відвертий з глядачами: чоловік Меган Маркл розповість, як переживав трагічну загибель своєї матері, принцеси Діани.

Також у трейлері з'являється Меган Маркл у футболці з дуже символічним написом – Raising the Future ("Плекаючи майбутнє"). Як уже відомо, під час життя в королівській родині у Меган виникали думки про завдання собі шкоди. Однак чи почуємо ми нові її визнання, поки невідомо.

Прем'єра серіалу відбудеться 21 травня на стримінговій платформі Apple TV+.

Дивіться трейлер серіалу Опри та Гаррі "Той я, якого ти не бачиш":

Раніше вагітна Меган Маркл виступила зі зворушливою промовою.

