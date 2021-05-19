Меган Маркл і принц Гаррі святкують річницю весілля: романтична історія кохання герцогів Сассекських

Дізнайтеся, як починалися стосунки найобговорюванішої пари в світі, доленосна зустріч якої відбулася ще в 2016 році

Рівно два роки тому – 19 травня 2018 року – спадкоємець британського престолу, принц Гаррі одружився на американській актрисі Меган Маркл. До офіційної заяви в пресі були різні чутки про роман принца Гаррі та зірки серіалу "Форс мажори". На перший погляд здавалося, що їх союз – неможливий. Адже Меган Маркл занадто публічна людина, та й заміжня вже була. А це, як вважали члени королівської сім'ї, могло зашкодити їхній репутації. Але, незважаючи на перепони, почуття кохання виявилося сильнішим.

На честь дворічної річниці з дня весілля Life Сьогодні вирішили поділитися романтичною історією кохання найобговорюванішої пари в світі – Меган Маркл і принца Гаррі.

Знайомство майбутнього подружжя

Досі достовірно не відомо, хто саме познайомив Меган Маркл і принца Гаррі. Подейкують, що вперше спадкоємець британського престолу побачив майбутню дружину в відомому американському серіалі "Форс мажори", де Меган грала роль Рейчел Зейн – помічниці адвоката. Актриса так сподобалася принцу Гаррі, що він бажав познайомитися з нею особисто, тому й звернувся за допомогою до їх спільного знайомого Маркуса Андерсона.

Перша зустріч відбулася на закритій вечірці в Сохо, куди Меган Маркл спеціально прилетіла, щоб підтримати свою подругу, тенісистку Серену Вільямс на Вімблдонському турнірі. І цей вечір став доленосним!

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Getty Images

Відразу після знайомства принц Гаррі наполіг на другій зустрічі, з якої і почався запаморочливий роман. Їхні стосунки почалися 2016 року і тривалий час онук королеви Єлизавети II ретельно приховував від громадськості своє особисте життя. Але папараці вдавалося зафіксувати закохану пару на таємному побаченні. Більш того, принц Гаррі, намагаючись сховатися під козирком кепки, ні раз був помічений біля будинку коханої в Лос-Анджелесі.

Офіційна заява принца Гаррі про відносини з Меган Маркл

Терпець спадкоємця престолу урвався, адже преса була переповнена кричущими заголовками про його роман з американською актрисою. У листопаді 2016-го Гаррі познайомив дівчину зі своїм батьком, принцом Чарльзом, і всьому світу стало ясно, що тепер пара офіційно підтвердила відносини. Більш того, в заяві палацу був зазначений статус Меган Маркл, як дівчини принца.

Фото AFP Фото AFP Фото AFP Фото AFP Фото AFP Фото AFP Фото AFP 1/7

Заради відносин їм двом довелося відмовитися від колишнього життя. А зокрема – Меган Маркл, яка назавжди відмовилася від кар'єри актриси і зйомок в популярному серіалі "Форс мажори". Більш того, в квітні 2017 року майбутня герцогиня закрила свій лайфстайл-блог The Tig, який вела 3 роки. Тоді багато припустили, що таке рішення дівчина прийняла через пораду представників палацу, а значить – відносини пари серйозні.

Кенсінгтонський палац оголосив про заручини принца Гаррі і Меган Маркл

27 листопада 2017 року Кенсінгтонський палац опублікував офіційне підтвердження, що принц Гаррі і Меган Маркл заручені. У заяві сказано, що принц освідчився актрисі "раніше цього місяця", а весілля повинне відбутися навесні – 19 травня 2018 року. Під час освідчення принц Гаррі підніс Маркл обручку з діамантами з колекції принцеси Діани.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Найголовніше торжество 2018 року – весілля Меган Маркл і принца Гаррі

19 травня 2018 року на весілля принца Гаррі і Меган були запрошені 2640 гостей. Шанувальники королівської сім'ї з самого ранку чекали виходу молодят, щоб привітати їх з одруженням, і навіть влаштували пікнік біля Віндзорського замку.

Принц Гаррі і Меган Маркл стали 16-ою королівською парою, яка уклала свій шлюб в Віндзорському замку, починаючи з 1863 року.

Віндзорський замок Фото: Getty

Серед зіркових гостей були не тільки члени королівської сім'ї, а й відомі актори, ведучі, музиканти, а також спортсмени. В об'єктиви папараці потрапили Опра Вінфрі, Ідріс Ельба, Девід і Вікторія Бекхем, Джеймс Блант, Амаль і Джордж Клуні, Том Гарді, Серена Вільямс та інші.

Амаль і Джордж Клуні Фото: Getty

Принц Гаррі і його старший брат принц Вільям цього дня наділи мундири британської армії полку Blues and Royals. А принц Чарльз зголосився провести Меган до вівтаря.

Гаррі та Вільям Фото: Getty

До речі, весільна сукня Меган Маркл була розроблена відомим британським дизайнером Клер Вайт Келлер, яка стала першою жінкою – креативним директором французького Будинку моди Givenchy.

Церемонія тривала близько сорока хвилин. Подружжя вінчав єпископ Майкл Кьюрі.

Принц Гаррі і Меган Маркл Фото: Getty

Після поцілунку на виході з каплиці новоспечені чоловік і дружина сіли до карети і вирушили вітати народ Британії. Потім Меган і Гаррі відвідали закритий прийом у Фрогмор-гаусі, де продовжили святкувати власне весілля.

Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Фото: Getty

Народження первістка – сина Арчі Гаррісона

Через рік після пишної весільної церемонії у щасливого подружжя народився первісток, який отримав ім'я Арчі Гаррісона.

"Це диво, все, що відбувається, – дивно. У мене є два найкращих хлопця в світі, тому я дійсно щаслива. У нашого малюка неймовірно ніжний характер, він така спокійна дитина", – поділилася Меган першими емоціями материнства.

Але багатьох здивував той факт, що Меган і принц Гаррі відмовилися позувати з новонародженим на порозі будинку перед фотографами. У королівському палаці не дали офіційний коментар з цього приводу, а лише уточнили, що Меган і Гаррі поділяться додатковою інформацією про малюка в найближчі кілька днів.

Меган Маркл, принц Гаррі і їх син Арчі Гаррісон Фото: Getty Images

Подружжя показали малюка світу лише через кілька місяців – під час свого офіційного візиту до Африки.

Меган Маркл, Арчі Гаррісон і принц Гаррі Фото: instagram.com/theroyalfamily

Відмова від королівських обов'язків

У 2020 році Меган Маркл і принц Гаррі вирішили відмовитися від королівських обов'язків і титулів і переїхали до Лос-Анджелесу, США.

14 лютого Меган Маркл і принц Гаррі оголосили, що вони вдруге стануть батьками. У пари народиться дівчинка вже влітку цього року.

Принц Гаррі і Меган Маркл Фото: instagram.com/misanharriman

У березні 2021 року пара дала скандальне інтерв'ю американській провідної Опрі Уїнфрі, в якому розкрила подробиці їхніх стосунків з королівською родиною. Гаррі звинуватили деяких своїх родичів в расизмі і цькування своєї дружини. Принц Гаррі також заявив, що королівська сім'я його "буквально відрізала фінансово" після того, як він і Меган Маркл вирішили відокремитися і жити самостійно.

Згідно з повідомленням Букінгемського палацу, яке опублікували через два дні, всю сім'ю засмутило інтерв'ю герцогів Сассекському і деякі питання будуть ще обговорюватися в приватному порядку.

Нагадаємо, принц Гаррі та Опра Вінфрі випускають серіал.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися