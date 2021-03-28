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"Привітайте мене": колишній Анастасії Заворотнюк одружився вдруге

Сьогодні, 09:30

Дружиною Сергія Жигунова стала Вікторія Ворожбит

58-річний Сергій Жигунов, який раніше був госпіталізований з коронавірусом, підтвердив своє одруження з Вікторією Ворожбит. Днями актор опублікував у Мережі фото обручки, а тепер поділився знімком із коханою.

В Instagram-профілі Сергій опублікував фотографію з Вікторією, повідомивши, що вони тепер чоловік і дружина. "Привітайте мене. Віка взяла моє прізвище", – написав Жигунов.

Вікторія Ворожбит і Сергій Жигунов
Фото: instagram.com/zhigunov_sergey

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Дружина артиста у себе на сторінці в соцмережі теж показала фото з коханим, яке підписала більш лаконічно: "Жигунови".

Сергій Жигунов і Вікторія Ворожбит
Сергій Жигунов і Вікторія Ворожбит
Фото: instagram.com/vikavorozhbit

Чутки про те, що Жигунов і Ворожбит закрутили роман, з'явилися навесні 2020 року. Пізніше, у жовтні, актор показав свідоцтво про розірвання шлюбу з акторкою Вірою Новіковою, з якою вже розлучався у 2007 році. Тоді ж Сергій Жигунов зустрічався з Анастасією Заворотнюк.

Час летить дуже швидко, і ось вже цієї ночі, 28 березня, ми буде переводити стрілки годинника вперед. Навіщо потрібен перехід на літній час, дивіться в новому випуску YouTube-шоу "Дід Панч та молодь".

Нагадаємо, що раніше Вікторія Ворожбит різко відреагувала на свою схожість з Анастасією Заворотнюк.

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