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57-річний Ніколас Кейдж одружився на молодій дівчині

Сьогодні, 10:09

Це п'ятий шлюб актора

Ніколас Кейдж одружився вп'яте. Його обраницею стала 26-річна Ріко Шібата, з якою актор почав зустрічатися в минулому році. Пара одружилася ще 16 лютого в Лас-Вегасі. Ця дата для обох дуже важлива.

57-річний Кейдж одружився на Ріко минулого місяця, але про їхнє таємне весілля стало відомо тільки зараз. Закохані обмінялися клятвами в готелі Wynn.

Весілля, це, безперечно, свято. Але наближається не менш важлива святкова дата – 8 Березня. Щоб не залишити близьких без подарунків, подивіться наш календар весняних свят, де зібрані ідеї кращих і оригінальних сюрпризів.

"Це правда, і ми дуже щасливі", – цитує Ніколаса Кейджа, котрий підтвердив весілля, видання PEOPLE.

Скріншот: people.com

16 лютого – є особливою датою для Ніколаса Кейджа – це день народження його покійного батька.

Наречена була одягнена в японське весільне кімоно ручної роботи, а жених вдягнув смокінг Tom Ford. Відомо також, що актор подарував коханій каблучку з діамантом чорного кольору.

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Після церемонії подружжя відзначило свято в невеликій компанії рідних та друзів. Серед них була і колишня дружина знаменитості – Еліс Кім, з якою Кейдж залишився в хороших відносинах, а також їхній 15-річний син Кал-Ел.

У Кейджа є 30-річний син Уестон від акторки Крістіни Фалтон. Раніше в Лас-Вегасі Ніколас Кейдж одружився на Еріці Койке, але цей шлюб протримався всього чотири дні.

Раніше стало відомо, що 40-річна Періс Гілтон виходить заміж .

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