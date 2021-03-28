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"Поздравьте меня": бывший Анастасии Заворотнюк женился во второй раз

Сегодня, 09:30

Супругой Сергея Жигунова стала Виктория Ворожбит

58-летний Сергей Жигунов, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, подтвердил свою женитьбу на Виктории Ворожбит. На днях актер опубликовал в сети фото обручального кольца, а теперь поделился снимком с возлюбленной.

В Instagram-профиле Сергей опубликовал фотографию с Викторией, сообщив, что они теперь муж и жена. "Поздравьте меня. Вика взяла мою фамилию", – написал Жигунов.

Виктория Вородбит и Сергей Жигунов
Фото: instagram.com/zhigunov_sergey

Супруга артиста у себя на странице в соцсети тоже показала фото с любимым, которое подписала более лаконично: "Жигуновы".

Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит
Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит
Фото: instagram.com/vikavorozhbit

Слухи о том, что Жигунов и Ворожбит закрутили роман, появились весной 2020 года. Позднее, в октябре, актер показал свидетельство о расторжении брака с актрисой Верой Новиковой, с которой уже расставался в 2007 году. В тот период Сергей Жигунов встречался с Анастасией Заворотнюк.

Напомним, что ранее Виктория Ворожбит резко отреагировала на свое сходство с Анастасией Заворотнюк.

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Сергей Жигунов романы звезд
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