Кеті Перрі та Орландо Блум одружилися – ЗМІ
Нове фото співачки спровокувало чутки про весілля
У минулому році шанувальники Орландо Блума і Кеті Перрі з нетерпінням чекали фото з весільної церемонії пари в Японії, але через коронавірус торжество довелося скасувати . Але, нові фото співачки спровокували чутки про таємне весілля зіркової пари.
Як пише The Page Six, Кеті Перрі була помічена з мінімалістичною золотою каблучкою на безіменному пальці, яке вже дуже нагадує обручку. Представники пари відмовилися коментувати новину про весілля.
Зараз Кеті Перрі та Орландо Блум відпочивають на Гаваях разом з сім'єю і друзями. Хто знає, можливо, саме там і відбулася весільна церемонія пари.
Нагадаємо, що Кеті Перрі та Орландо Блум почали зустрічатися в 2016 році, проте незабаром вони розлучилися. Пауза виявилася недовгою – улюблені усвідомили, що не можуть жити друг без одного. Пропозиція руки і серця Орландо Блум зробив в 2019 році – в День святого Валентина. У серпні 2020 року у пари народилася дочка.
Раніше Кеті Перрі та Орландо Блум показали архівні фото з заручин .
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