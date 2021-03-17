Кеті Перрі та Орландо Блум одружилися – ЗМІ

Нове фото співачки спровокувало чутки про весілля

У минулому році шанувальники Орландо Блума і Кеті Перрі з нетерпінням чекали фото з весільної церемонії пари в Японії, але через коронавірус торжество довелося скасувати . Але, нові фото співачки спровокували чутки про таємне весілля зіркової пари.

Як пише The Page Six, Кеті Перрі була помічена з мінімалістичною золотою каблучкою на безіменному пальці, яке вже дуже нагадує обручку. Представники пари відмовилися коментувати новину про весілля.

Кеті Перрі Фото: twitter.com/PageSix

Зараз Кеті Перрі та Орландо Блум відпочивають на Гаваях разом з сім'єю і друзями. Хто знає, можливо, саме там і відбулася весільна церемонія пари.

Нагадаємо, що Кеті Перрі та Орландо Блум почали зустрічатися в 2016 році, проте незабаром вони розлучилися. Пауза виявилася недовгою – улюблені усвідомили, що не можуть жити друг без одного. Пропозиція руки і серця Орландо Блум зробив в 2019 році – в День святого Валентина. У серпні 2020 року у пари народилася дочка.

Раніше Кеті Перрі та Орландо Блум показали архівні фото з заручин .

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