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Після скандалу Полякова запропонувала Кароль знімати власне шоу

Сьогодні, 18:00

Співачки зустрілися на одному телешоу

Два тижні тому Оля Полякова спровокувала скандал, висловившись про Тіну Кароль на шоу "Маска" в ефірі телеканалу "Україна". Після цього співачки кілька разів обмінялися висловлюваннями одна одній, а тепер вперше зустрілися на одному проєкті.

А перед тим, як дізнатися, що цього разу сталося між Кароль і Поляковою, зазирніть у календар весняних свят, де ми зібрали для вас найкращі ідеї подарунків.

На шоу "Ліпсінк батл" Ганна Різатдінова пародіювала Олю Полякову. В кінці виступу на сцені з'явилася сама "Королева ночі", нарешті зустрівшись із Тіною Кароль, яка також бере участь у проєкті.

Оля Полякова та Ганна Різатдінова
Скріншот з відео

Під час шоу обидві не говорили про скандал, який нещодавно стався, але Потап вирішив нагадати про це.

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"Так сталося, ну, це ви все самі там наробили. Вся країна чекала, що на одній сцені і Тіна, і Оля... Там була якась ситуація..." – почав Потап. На що Кароль заявила: батлу між нею і Поляковою глядачі не дочекаються.

Тіна Кароль
Скріншот з відео

А Полякова видала наступний жарт – вона запропонувала Тіні створити власне шоу:

"Я думаю, Тіно, що для наших з тобою батлів потрібно знімати окреме шоу. Оскільки нас з тобою і так занадто багато останнім часом, краще дамо нашим колегам-артистам час ефірний, щоб насолоджуватися їхнім талантом".

Кароль оцінила відповідь Полякової жестом "клас".

Нагадаємо, що в третьому випуску шоу "Маска" на телеканалі "Україна" одна із зоряних детективів Оля Полякова назвала Тіну Кароль "плакальницею на похороні", маючи на увазі стиль її пісень. Пізніше їй довелося публічно попросити пробачення.

Раніше Тіна Кароль зізналася, що використала скандал із Поляковою для реклами пісні.

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