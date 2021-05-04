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5 продуктів, які швидко повернуть вас у форму після хвороби

Сьогодні, 08:15

Загострення болячок, ковід і сезонні застуди позначилися на нашому здоров'ї. Відновитися і прийти в форму допоможуть правильні продукти, які – в матеріалі

Цього року холодна весна і епідемія ковіда стали винуватцями того, що ми часто хворіємо. Новий вірус, вже знайомі нам ГРВІ та застуда, загострення хронічних недуг – після таких хвороб організм потребує додаткової підтримки. Які продукти потрібно їсти після перенесеного захворювання, щоб швидше відновитися, як організувати режим харчування, чи потрібні додаткові добавки – розповів лікар-ендоскопіст, остеопат Ігор Сомов.

Ігор Сомов
Ігор Сомов
Фото: пресслужба

Чому під час хвороби і після неї важливо правильно харчуватися?

Наша травна система, як і дихальна, це дві основні бар'єрні складові в боротьбі з інфекціями. В органах травлення, під товстим шаром слизу живуть бактерії, а під шаром поверхневих клітин знаходяться захисні клітини імунної системи – макрофаги. Як тільки збудник потрапляє в організм, він поглинається макрофагами і запускається захисна імунна реакція – тобто запальний процес.

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У боротьбу з вірусами також включається травна система, тому під час хвороби і після неї ми відчуваємо біль в шлунку, тяжкість після прийняття їжі, нудоту, проблеми в роботі кишечника. Навіть після поліпшення самопочуття і одужання людина ще якийсь час відчуває проблеми з травленням. Тому для швидкого одужання і підтримки не тільки травної системи, але і всього імунітету важливо відрегулювати харчування.

А які продукти допоможуть швидше відновитися після хвороби?

Харчування має бути балансувати, ситним, але в водночас дієтичним:

  1. У вашому меню повинно бути багато жирних сортів риби, не обов'язково дорогого лосося або сьомги, будь-яка морська риба, той же оселедець. Але тільки слабосолона, запечена, але не копчена.
  2. Якщо ви їсте м'ясо, то вибирайте індичку і телятину.
  3. Не забувайте про яйця, їх краще варити так, щоб жовток був напівм'яким (некруто),
  4. Обов'язково включите в раціон кисломолочні продукти.
  5. Звичайно ж не забувайте про клітковину – овочі, зелень, крупи (гречку, перловку).

А як часто потрібно їсти і яких продуктів уникати?

Їсти потрібно досита, але не передати, намагайтеся дотримуватися режиму харчування 3 рази на день. А ще обмежте в раціоні цукор, біле борошно, магазинні соуси, копченості, напівфабрикати та інші продукти з швидкими вуглеводами.

А що краще пити після хвороби, щоб швидше видужати?

Пийте достатньо води, втім, дотримуватися питного режиму важливо завжди, а не тільки після хвороби.

Найкорисніше для організму пити негазовану, очищену, злегка підігріту воду.

Також вам додадуть сил домашні компоти, узвари, трав'яні чаї – це значно краще, ніж магазинні соки, солодкі напої та газована вода.

А може мені попити самому препарати, вітаміни, адже сусідові допомогло?

Займатися самолікуванням небезпечно, адже те, що допомогло вашому сусідові або колезі, у вас може викликати загострення. Навіть якщо у вас схожі симптоми, причини, через які ви захворіли, можуть бути різними. І реакція організму теж буде різною. Не тільки медикаменти, але й вітамінні комплекси і харчові добавки повинен призначати фахівець. Особливо, якщо ви перехворіли і хвороба позначилася на травній системі.

Не призначайте самі собі препарати, навіть вітаміни
Не призначайте самі собі препарати, навіть вітаміни
Фото: unsplash.com

Зверніться за консультацією до фахівця, якщо є наявні проблеми з травленням – то до гастроентеролога. Не ігноруйте проблеми з кишківником, болі в шлунку або тяжкість в животі. Пам'ятайте – головна зброя проти інфекцій – це сильний організм. А своєчасне звернення до лікаря економить час, кошти і допомагає уникнути ускладнень.

Нагадаємо, раніше ми писали, які сезонні вітаміни потрібні нам навесні.

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