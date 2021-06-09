Телеканал Україна став партнером фільму Де гроші

Це буде комедії-квест з Адою Роговцевою і Михайлом Хомою (DZIDZIO) у головних ролях

Телеканал «Україна» став партнером фільму «Де гроші» Фото: Сьогодні

Телеканал "Україна" став генеральним медіапартнером комедії-квесту "Де гроші" з Адою Роговцевою і Михайлом Хомою (DZIDZIO) у головних ролях. Режисером стрічки є Михайло Хома. Виробництвом фільму займається компанія DZIDZIOFILM за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

"Де гроші" – історія піаніста-авантюриста Михайла (Михайло Хома), який шукає гроші на звільнення друга з-під арешту і для цього влаштовується працювати до старої господині таємничого будинку-квесту (Ада Роговцева), де всі шукають гроші. В рамках партнерства телеканал "Україна" надасть промо та інформаційну підтримку кінотеатрального релізу фільму, також на каналі відбудеться телевізійна прем'єра стрічки.

"Наші глядачі вже звикли, що канал "Україна" традиційно підтримує і популяризує українське кіно. Зараз народжується нова співпраця – авантюрна комедія "Де гроші". Це партнерство для нас багато в чому нове. Ми домовляємося про підтримку і майбутнього показу фільму ще на старті зйомок. Тому що ми віримо в його ідею, в команду, в талант неперевершеної Ади Миколаївни Роговцевої (а у неї тут дуже несподіваний і харизматичний образ), в талант Михайла Хоми, з яким канал багато і успішно співпрацює в інших проектах. "Де гроші" – дуже легка, весела, людяна історія, яка подарує глядачам добрий гумор, гарний настрій, оптимізм, яких нам так часто не вистачає", – коментує директор телеканалу "Україна" Вікторія Корогод.

Телеканал "Україна" став партнером фільму "Де гроші" Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Зйомки фільму стартували в суботу, 5 червня в Києві. Для них на кіностудії імені Олександра Довженка були побудовані масштабні декорації будинку-квесту. Також частина зйомок буде проходити у Львові. Кінотеатральна прем'єра фільму "Де гроші" запланована на осінь 2021 року.

Продюсер комедії "Де гроші" і директор DZIDZIOFILM Діана Юраш повідомила, що кінокомпанія стала першою в Україні, хто продав телевізійні права на фільм ще на старті виробництва української комедії.

"Це – прецедент в українському кінобізнесі, коли так чинить телеканал, оскільки 100% прав на фільм належить нашій компанії і частки телеканалу в продукті немає. Однак наполегливість, чіткість, фінансова вмотивованість і абсолютна довіра з боку ТРК "Україна" і стали базою для підписання Меморандуму про генеральне МедіаПартнерство і Угоди про телевізійну прем'єру нової комедії від DZIDZIO саме на ТРК "Україна". І спеціальна подяка керівниці телеканалу Вікторії Корогод за дипломатичність і професіоналізм у всіх процесах, які передували підписанню документів", – підсумувала Діана.

Телеканал "Україна" – канал великих подій – дивіться відео:

Довідка

Назва: Де Гроші

Рік: 2021

Жанр: авантюрна комедія-квест

Виробництво: DZIDZIOFILM (за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міністерства культури і інформаційної політики України)

Генеральний медіа партнер: телеканал "Україна"

Хронометраж: 99 хв

Країна: Україна

Режисер-постановник: Михайло Хома (DZIDZIO)

Режисерська співпраця: Тарас Дронь

Продюсери: Анатолій Безух, Діана Юраш

Сценаристи: Сергій Алімов, Тарас Дронь, Сергій Ліба, Павло Остриков, Кирило Тимченко, Михайло Хома і Діана Юраш

Оператор-постановник: Юрій Король

Композитор: Роман Дудчик

Художник-постановник: Максим Німенко

Креативний продюсер: Сергій Ліба

Художники по костюмах: Олена Гресь

Художник по гриму: Алла Леонова

Кастинг акторів: Арміна і Олександр Німенко

Актори: Ада Роговцева, Михайло Хома, Сергій Ліба, Анна Буткевич, Ахтем Сеітаблаєв, Віктор Андрієнко, Володимир Остапчук, Олексій Тритенко, Юрій Горбунов, Володимир Задніпровський, Євген Сморигін, Назарій Гук, Любов Тимошевська, Наталія Холоденко, Юлія Магдич, Діма Варварук і інші.

Тим часом DZIDZIO з сивиною і зморшками налякав своїм зовнішнім виглядом.

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