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Нове масштабне шоу Співають всі вийде на телеканалі Україна

Сьогодні, 16:29

Вперше долю учасників талант-шоу буде вирішувати не одна людина, не чотири, а відразу 100

«Співають всі» - стало відомо назву нового масштабного шоу каналу «Україна»
«Співають всі» - стало відомо назву нового масштабного шоу каналу «Україна»
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Телеканал "Україна" почав роботу над новим унікальним проектом по неймовірно популярному в усьому світі формату компанії Banijay Rights All Together Now. В Україні шоу буде виходити під назвою "Співають всі" і складатися з 8 епізодів.

"Співають всі" – це безумовно найнародніше вокальне шоу, адже вперше в історії українського телебачення талант учасників оцінюватиме ціла сотня експертів. На грандіозну сцену телеканалу "Україна" виходитимуть представники різних музичних напрямків – професіонали і любителі, дорослі і діти – щоб вразити своїми співочими вміннями якомога більше членів журі.

"Це грандіозний проєкт, який вражає своїми масштабами, – коментує директор Департаменту розважальних програм телеканалу "Україна" Анатолій Сябро. – Вперше долю учасників талант-шоу буде вирішувати не одна людина, не чотири, а відразу 100. А очолить це унікальне журі легенда українського шоу-бізнесу".

У кожному випуску перед журі постануть 12 учасників. Їх завдання – виконати композицію так, щоб якомога більше членів "сотні" встали і почали підспівувати. Учасник може набрати від 0 до 100 балів. У фінал вийдуть два кращих вокаліста за результатами випуску. Той, хто набрав найбільшу кількість балів, проходить автоматично. А конкурсанти, які зайняли друге і третє місця, за це право поборються в музичній дуелі в кінці епізоду.

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій буде виходити це музичне шоу.

Як повідомлялося раніше, телеканал "Україна" вже почав роботу над другим сезоном гіпершоу "Маска", йдуть голосові проби потенційних учасників. Команда проекту вже працює над неймовірними образами для другого сезону, і телеканал "Україна" пропонує своїм глядачам долучитися до створення фантастичних образів.

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Джерело: Сьогодні
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