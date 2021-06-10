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Победитель нового шоу Співають всі получит полмиллиона гривен

Сегодня, 12:19

Призовыми деньгами на шоу телеканала Украина победитель сможет распоряжаться по своему усмотрению. Правила шоу не ограничивают обладателя приза. Важно только заворожить своим талантом судей

Победитель нового шоу телеканала «Украина» получит полмиллиона гривен
Победитель нового шоу телеканала «Украина» получит полмиллиона гривен
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Телеканал "Украина" готовит для своих зрителей премьеру грандиозного вокального проекта "Співають всі" популярного во всем мире формата All Together Now компании Banijay Rights. Участникам шоу предстоит впечатлить своим певческим талантом уникальное жюри, а победитель проекта получит денежный приз в размере 500 000 гривен.

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Вскоре зрители телеканала "Украина" познакомятся с талантливыми участниками, которых ждет непростая задача – завоевать расположение 100 музыкальных экспертов. Именно такое количество артистов будет оценивать выступления конкурсантов, и это, безусловно, самое масштабное жюри, которое когда-либо решало судьбу участников талант-шоу. Во время выступления члены жюри отдают свои голоса вставая и подпевая конкурсанту. Таким образом, чем больше экспертов присоединится к исполнению песни, тем больше шансов пройти в финал и побороться за главный приз – полмиллиона гривен – будет иметь участник.

Телеканал
Телеканал "Украина" готовит уникальное шоу по формату All Together Now
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Победитель шоу сможет распорядиться призовыми деньгами на свое усмотрение. Кто-то сочтет нужным вложиться в музыкальный репертуар, а кто-то купит себе квартиру. Правила шоу не ограничивают обладателя приза. Поэтому ждем уникальных вокалистов на кастингах. Это тот случай, когда есть за что бороться!" – комментирует директор Департамента развлекательных программ канала "Украина" Анатолий Сябро.

"Сотня" музыкальных экспертов – это популярные украинские артисты, которые имеют богатый опыт выступлений на сцене. А возглавит уникальное жюри легенда украинского шоу-бизнеса, имя которой канал "Украина" объявит совсем скоро.

Ведущим шоу
Ведущим шоу "Співають всі" станет популярный шоумен Владимир Остапчук
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как сообщалось ранее, развлекательный проект британского формата All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность у зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Ведущим грандиозного шоу "Співають всі" станет популярный шоумен, звезда гипершоу "Маска" Владимир Остапчук.

Владимир Остапчук рассказал подробности грандиозного шоу "Маска" – смотрите видео:

Как сообщалось ранее, телеканал "Украина" уже начал работу над вторым сезоном гипершоу "Маска", проходят голосовые пробы потенциальных участников. Команда проекта уже работает над невероятными фантастическими образами для второго сезона, и телеканал "Украина" предлагает своим зрителям приобщиться к их созданию.

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Источник: Сегодня
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