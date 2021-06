Володимир Остапчук стане ведучим шоу Співають всі на телеканалі Україна

Завдання учасника шоу – виконати композицію на сцені так, щоб якомога більше членів журі встали і підспівували йому

Володимир Остапчук стане телеведучим шоу «Співають всі» Фото: телеканал "Україна"

На телеканалі "Україна" триває активна підготовка до зйомок нового унікального проекту "Співають всі" по всесвітньо відомому формату All Together Now компанії Banijay Rights. Вокальне шоу вразить глядачів своїми масштабами, а його ведучим стане популярний шоумен Володимир Остапчук.

Головна особливість нового шоу "Співають всі" – це безпрецедентна кількість музичних експертів, які будуть оцінювати вокальні вміння учасників. Грандіозне журі буде складатися зі ста зірок українського шоу-бізнесу. Вразити таку кількість людей – завдання надскладне. Володимир Остапчук починав свій творчий шлях з роботи диктора, роками ходив по кастингах телеведучих, але всюди чув відмови. Він не з чуток знає, як непросто молодому артисту знайти своє місце в шоу-бізнесі, тому в новому проекті буде підтримувати учасників на сцені.

Після успіху гіпершоу "Маска" його ведучий Володимир Остапчук зізнається, що вже встиг скучити за драйвом великої сцени.

"Грандіозне шоу "Маска" стало справжньою сенсацією на українському телебаченні, тому, коли глядачі побачили мене в рекламі нового співочого проекту, просто засипали питаннями про нього. Нарешті я можу розкрити таємницю – так, я стану ведучим унікального вокального шоу "Співають всі" на каналі "Україна". Популярний міжнародний формат, сто членів журі і всі співають – уявляєте масштаб нашого нового проекту? З нетерпінням чекаю початку зйомок, щоб знову зустрітися з телеглядачами і подарувати їм неймовірні емоції і океан гумор", – коментує Володимир Остапчук.

Згідно з правилами нового шоу, завдання учасника – виконати композицію на сцені так, щоб якомога більше членів журі встали і підспівували йому. Чим голосніше звучить хор "сотні", тим більше шансів у конкурсанта дійти до фіналу і поборотися за перемогу.

Телеканал "Україна" готує унікальне шоу за форматом All Together Now Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій буде виходити це музичне шоу.

Ексклюзивне інтерв'ю з Володимиром Остапчуком – дивіться відео:

