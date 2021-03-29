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Софія Ротару опублікувала рідкісне фото з невісткою

Сьогодні, 15:10

Сьогодні у невістки Софії Ротару день народження

Останнім часом співачка Софія Ротару у себе в Instagram стала часто ділитися фото з близькими. Не так давно легендарна артистка показала, як виглядає її 27-річний онук . Тепер на честь дня народження невістки Світлани Євдокименко співачка в себе в Instagram опублікувала спільне фото з іменинницею.

На опублікованому знімку Софія Ротару позувала в блакитній сукні-вишиванці, її невістка – в чорній сукні зі стриманим декольте.

Софія Ротару з невісткою Світланою Євдокименко
Софія Ротару з невісткою Світланою Євдокименко
Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

"Дорога Світланка, з днем народження! Будь щаслива і здорова! Люби і будь любима!" – написала зіркова свекруха.

Підписники співачки приєдналися до поздоровлень. Вони побажали дружині єдиного сина Софії Ротару виконання всіх бажань, здоров'я.

"З днем народження Світланка! Щастя і любові", "З днем народження Світлану, всього самого найкращого. У вас дуже гарна сім'я", "Здоров'я, радості і виконання всіх бажань іменинниці! А свекрусі – багатьох років щасливого життя!", – написали фоловери.

Раніше ми розповідали, як виглядає розкішний маєток Софії Ротару.

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