Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Пластика, стосунки з Позитивом та інтим за гроші: 5 зізнань Насті Каменських з нового інтерв'ю

Сьогодні, 09:37

Співачка також розповіла про побут з Потапом і за що її найчастіше критикують в соціальних мережах

Найцікавіше з інтерв'ю Насті Каменських "Славі +"
Найцікавіше з інтерв'ю Насті Каменських "Славі +"
Фото: YouTube

Настя Каменських, яка нещодавно знялася в спокусливій фотосесії, відповіла на найпопулярніші питання про себе. Співачка торкнулася теми особистого життя і розповіла про чутки, які регулярно з'являються в соцмережах.

Ми зібрали найцікавіше з нового інтерв'ю Каменських, опублікованого в YouTube-каналі "Слава +", і зараз коротко розповімо про це далі в матеріалі.

ТОП-5 зізнань Насті Каменських

Які у Насті стосунки з Позитивом

Каменських дружить з Анною Андрійчук – колишньою дружиною Позитиву. З кожним з них співачка підтримує дружні стосунки.

Позитив і Анна Андрійчук-Завгородня намагалися врятувати стосунки
Позитив і Анна Андрійчук-Завгородня намагалися врятувати стосунки
Фото: instagram.com/annchuk/

"Льоша працює з моїм чоловіком, тому нормальні стосунки. Я не можу сказати, що ми близькі, я близька з Анею, звісно, у мене з нею дуже близькі стосунки", – говорить NK.

Чи пропонували Насті інтим за гроші

"Звичайно. Це було дуже давно, як тільки наша група почала бути популярною. Льоша допомагав мені... я просила його, тому що мені це не подобалося", – згадує Каменських.

Настя Каменських в бікіні
Настя Каменських в бікіні
Фото: instagram.com/kamenskux

За словами Каменських, вона навіть одного разу побила чоловіка трояндами. "У мене була мета своя і я розуміла, що хочу її досягти самостійно", – підкреслила артистка.

Читайте також:
Настя Каменських і Потап відзначають річницю весілля! Історія роману, який вони приховували роками

Побутові проблеми з Потапом

"Я йому іноді кажу: "Льоша, ти міг би мені допомогти і не розкидати все". Льоша думає, що він живе в готелі. Але коли я бачу ці штани розкидані, я посміхаюся і розумію, що все одно його люблю", – розповіла співачка про життя з чоловіком.

Потап и Настя Каменських
Потап и Настя Каменських
Фото: instagram.com/kamenskux

Найбезглуздіші чутки про Kаменскіх

"Говорили, що я зробила собі попу, щоки, зробила собі ніс... Я ніколи не лягала під ніж хірурга, у мене немає жодного уколу", – заявила Настя.

Настя Каменських
Настя Каменських
Фото: instagram.com/kamenskux

За що NK найчастіше критикують в Мережі

Співачка розповіла, що як такої критики не помічає, але дуже часто їй пишуть про дитину: "Найчастіше я вагітна для всіх. Я якась вже дуже багатодітна мати... Я розумію, що всім вже дуже б хотілося побачити дитинку мою, але, так би мовити, як всесвіт дасть".

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:

Нагадаємо, що раніше Каменських опублікувала фото без макіяжу і нарвалася на невдоволення фоловерів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Підписники NK сперечаються: чи треба вже їй народжувати. А Настя всього лише зняла відео із собачкою Настя Каменських зізналася, які у неї насправді стосунки з сином Потапа Кров з молоком: 34-річна Настя Каменських у бікіні похизувалася своїми формами (фото)
Настя Каменських NK
Реклама

Новини партнерів

Григорий Чапкис умер
Григорий Чапкис умер
Уход за тюльпанами: что делать, когда они отцвели
Уход за тюльпанами: что делать, когда они отцвели
Короткие женские стрижки 2021 - Фото
Короткие женские стрижки 2021 - Фото
СМИ показали, где живет Ирина Билык с младшим сыном
СМИ показали, где живет Ирина Билык с младшим сыном

Популярні статті

Вчора, 20:15Смачно

Яке м'ясо найбільше підходить вам за знаком зодіаку

Вчора, 16:46No Stress

Куди поїхати на Трійцю-2021: 10 місць недалеко від Києва, які варто побачити

Вчора, 16:03Зірково

Грег Чапкіс продовжить справу батька: що відомо про сина легендарного хореографа

Вчора, 14:49Смачно

Чим відрізняється таджицький плов від узбецького і як його приготувати на багатті

Вчора, 13:47Зірково

85-річного Алена Делона після інсульту не впізнали його шанувальники: фото

Вчора, 11:06Смачно

Як правильно варити юшку на багатті – 5 лайфхаків і рецепт

16 червняEvents

День літнього сонцестояння: головні обряди та ритуали

16 червняЗдорово

Як відбілити зуби в домашніх умовах та не зіпсувати емаль

16 червняЗірково

Меган Маркл і принцу Гаррі довіряють більше, ніж Кейт Міддлтон і принцу Вільяму – нове опитування

16 червняЗірково

Тіна Кароль в топі за 33 тис. грн від Louis Vuitton закупилась на ринку в Казахстані (фото)

16 червняСмачно

3 правила для тягучого і ніжного маршмелоу на багатті

16 червняЗдорово

Що робити, якщо влітку мучить алергія, і чи є шанс про неї забути назавжди

16 червняСмачно

5 найкращих святкових страв, які треба спробувати на Трійцю

16 червняЗірково

Василіса Фролова зізналася, що завагітніла після випадкового сексу зі знайомим

15 червняФаново

Що в жодному разі не можна робити на Трійцю

15 червняСмачно

7 ідей, щоб несподівано смачно приготувати минтай – від гарячих бутербродів до котлет

Новини партнерів

Жена Виктора Павлика заболела накануне родов
Жена Виктора Павлика заболела накануне родов
Недовольного Киркорова сфотографировали на пляже
Недовольного Киркорова сфотографировали на пляже
Без белья: провокационная Ники Минаж похвасталась сочными формами
Без белья: провокационная Ники Минаж похвасталась сочными формами
Турецкие отели изменили систему "все включено"
Турецкие отели изменили систему "все включено"
Украинцев ждут трехдневные магнитные бури: как себя уберечь
Украинцев ждут трехдневные магнитные бури: как себя уберечь
СМИ показали фото особняка, где отдыхают Лопес и Бен Аффлек
СМИ показали фото особняка, где отдыхают Лопес и Бен Аффлек
Святослав Вакарчук похизувався талановитою донькою
Святослав Вакарчук похизувався талановитою донькою
Десерт із повидла: надзвичайно смачно та просто
Десерт із повидла: надзвичайно смачно та просто

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти