Пластика, стосунки з Позитивом та інтим за гроші: 5 зізнань Насті Каменських з нового інтерв'ю

Співачка також розповіла про побут з Потапом і за що її найчастіше критикують в соціальних мережах

Найцікавіше з інтерв'ю Насті Каменських "Славі +" Фото: YouTube

Настя Каменських, яка нещодавно знялася в спокусливій фотосесії, відповіла на найпопулярніші питання про себе. Співачка торкнулася теми особистого життя і розповіла про чутки, які регулярно з'являються в соцмережах.

Ми зібрали найцікавіше з нового інтерв'ю Каменських, опублікованого в YouTube-каналі "Слава +", і зараз коротко розповімо про це далі в матеріалі.

ТОП-5 зізнань Насті Каменських

Які у Насті стосунки з Позитивом

Каменських дружить з Анною Андрійчук – колишньою дружиною Позитиву. З кожним з них співачка підтримує дружні стосунки.

Позитив і Анна Андрійчук-Завгородня намагалися врятувати стосунки Фото: instagram.com/annchuk/

"Льоша працює з моїм чоловіком, тому нормальні стосунки. Я не можу сказати, що ми близькі, я близька з Анею, звісно, у мене з нею дуже близькі стосунки", – говорить NK.

Чи пропонували Насті інтим за гроші

"Звичайно. Це було дуже давно, як тільки наша група почала бути популярною. Льоша допомагав мені... я просила його, тому що мені це не подобалося", – згадує Каменських.

Настя Каменських в бікіні Фото: instagram.com/kamenskux

За словами Каменських, вона навіть одного разу побила чоловіка трояндами. "У мене була мета своя і я розуміла, що хочу її досягти самостійно", – підкреслила артистка.

Побутові проблеми з Потапом

"Я йому іноді кажу: "Льоша, ти міг би мені допомогти і не розкидати все". Льоша думає, що він живе в готелі. Але коли я бачу ці штани розкидані, я посміхаюся і розумію, що все одно його люблю", – розповіла співачка про життя з чоловіком.

Потап и Настя Каменських Фото: instagram.com/kamenskux

Найбезглуздіші чутки про Kаменскіх

"Говорили, що я зробила собі попу, щоки, зробила собі ніс... Я ніколи не лягала під ніж хірурга, у мене немає жодного уколу", – заявила Настя.

Настя Каменських Фото: instagram.com/kamenskux

За що NK найчастіше критикують в Мережі

Співачка розповіла, що як такої критики не помічає, але дуже часто їй пишуть про дитину: "Найчастіше я вагітна для всіх. Я якась вже дуже багатодітна мати... Я розумію, що всім вже дуже б хотілося побачити дитинку мою, але, так би мовити, як всесвіт дасть".

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:

Нагадаємо, що раніше Каменських опублікувала фото без макіяжу і нарвалася на невдоволення фоловерів.

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