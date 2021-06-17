Настя Каменських в піджаку на голе тіло знялася в гарячій фотосесії

Співачка постала в спокусливих нарядах чорного кольору, які доповнила стрілками і масивними прикрасами з камінням. Шанувальники оцінили знімки зірки

Настя Каменських знялася в гарячій фотосесії Фото: instagram.com/kamenskux

Українська співачка Настя Каменських вміє розбурхувати своїх шанувальників гарячими фото. Ось і зараз вона показала серію знімків, на яких позує в спокусливих нарядах і позах. Фотографії вона виклала на своїй сторінці в Instagram.

"Тепер це одна з моїх улюблених фотосесій", – підписала вона серію фотографій в чорно-червоному кольорі.

На знімках Настя позує в чорному боді з довгим рукавом і цікавим вирізом, а також в стильному брючному костюмі надягнутому на голе тіло. Всі образи доповнюють масивні прикраси з камінням, стильна зачіска з ефектом мокрого волосся і спокусливі стрілки.

Настя Каменських знялася в гарячій фотосесії Фото: instagram.com/kamenskux

Настя написала, що всі ці знімки були зроблені для видання JetSetter.ua, якому вона дала інтерв'ю і розповіла про жіночу силу, творчість, особисте життя і багато іншого.

Цікаво, що багато шанувальників завалили її компліментами: "Розкішна", "Шикарно", "Захоплююся". Тоді, як інші підписники зірки порівняли її з іншою співачкою MARUV: "Ідея фотозйомки схожа з Маруф. А взагалі прикольно!"," МАРУВ 2.0".

Фото: скриншот

Ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських – дивіться відео:

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