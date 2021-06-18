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Пластика, отношения с Позитивом и интим за деньги: 5 признаний Насти Каменских из нового интервью

Сегодня, 09:37

Певица также рассказала о быте с Потапом и за что ее чаще всего критикуют в социальных сетях

Самое интересное из интервью Насти Каменских "Славе+"
Самое интересное из интервью Насти Каменских "Славе+"
Фото: YouTube

Настя Каменских, которая недавно снялась в соблазнительной фотосессии, ответила на самые популярные вопросы о себе. Певица затронула темы личной жизни и рассказала о слухах, которые регулярно появляются в соцсетях.

Мы собрали самое интересное из нового интервью Каменских, опубликованного в YouTube-канале "Слава+", и сейчас коротко расскажем об этом далее в материале.

ТОП-5 признаний Насти Каменских

Какие у Насти отношения с Позитивом

Каменских дружит с Анной Андрийчук – бывшей супругой Позитива. С каждым из них певица поддерживает дружеские отношениях.

Позитив и Анна Андрийчук-Завгородняя пытались спасти отношения
Позитив и Анна Андрийчук-Завгородняя пытались спасти отношения
Фото: instagram.com/annchuk/

"Леша работает с моим мужем, поэтому нормальные отношения. Я не могу сказать, что мы близки, я близка с Аней, естественно, у меня с ней очень близкие отношения", – говорит NK.

Предлагали ли Насте интим за деньги

"Конечно. Это было очень давно, как только наша группа начала быть популярной. Леша помогал мне... я просила его, потому что мне это не нравилось", – вспоминает Каменских.

Настя Каменских в бикини
Настя Каменских в бикини
Фото: instagram.com/kamenskux

По словам Каменских, она даже однажды побила мужчину розами. "У меня была цель своя и я понимала, что хочу ее добиться самостоятельно", – подчеркнула артистка.

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Бытовые проблемы с Потапом

"Я ему иногда говорю: "Леша, ты мог бы мне помочь и не разбрасывать все". Леша думает, что он живет в отеле. Но когда я вижу эти штаны разбросанные, я улыбаюсь и понимаю, что все равно его люблю", – рассказала певица о жизни с супругом.

Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Самые нелепые слухи о Kаменских

"Говорили, что я сделала себе попу, щеки, сделала себе нос... Я никогда не ложилась под нож хирурга, у меня нет ни одного укола", – заявила Настя.

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

За что NK чаще всего критикуют в Сети

Певица рассказала, что как таковой критики не замечает, но очень часто ей пишут о ребенке: "Чаще всего я беременна для всех. Я какая-то уже очень многодетная мать... Я понимаю, что всем уже очень бы хотелось увидеть детку мою, но, так сказать, как вселенная даст".

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

Напомним, что ранее Каменских опубликовала фото без макияжа и нарвалась на недовольство фолловеров.

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