Вагітна дружина Павліка обурена зіпсованим відпочинком в Єгипті і новими правилами в'їзду до України

Катерина Репяхова розповіла, що їй не сподобалося в готелі

У вагітної дружини Віктора Павлика Катерини Репяховой відпочинок в Єгипті не задався відразу. Вчора вона вже скаржилася на жахливий сервіс в готелі, а сьогодні поділилася новими подробицями зіпсованого відпочинку.

У себе в InstaStories вона показала стелю, який обвалився

"Прийшли в номер, а нас мало не вбило. Палиці летять зі стелі, які нічим не закріплені ", – підписала вона фото.

Потім її обурила відсутність в готелі менеджера по роботі з клієнтами.

"Підійшли на ресепшн. Хотіли поспілкуватися з guest relation, а нас обрадували і сказали, що тут такого взагалі немає. Через коронавірус його звільнили і все. Клас ", – сказала дружина Павлика.

Потім Катерині не сподобалось, що в готелі не працюють кондиціонери.

А потім майбутню мама поскаржилася на нові правила в'їзду до України. Тепер необхідно мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону.

"Остання чудова новина на сьогоднішній день. Чому б не витратити зайві 2.500 тисячі на тест по приїзду др України", – сказала вона в Stories.

Раніше ми розповідали, що Катерина Репяхова в Instagram скаржилася на невихованих сусідів .

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