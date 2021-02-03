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Відверті фото зірок, які всі обговорюють

Сьогодні, 17:35

Дізнайтеся, хто з зірок любить публікувати відверті фото

Багато зірок вважають, що відверті фото є одним з кращих способів продемонструвати свою ідеальну фігуру. А зараз такі фото це ще й хороший спосіб підняти актив на сторінці в Instagram. Хтось напише про ідеальну фігуру, ну а хтось негативний коментар залишить. Журналісти програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" дізналися, чиї відверті фото обговорюють в Мережі найбільше.

Настя Каменських

Одними з найбільш обговорюваних в Мережі є відверті фото Насті Каменських. Співачка любить демонструвати свою фігуру в найвідвертіших купальниках. А іноді в Instagram можна побачити і фото ню. Хоча в коментарях деякі і люблять покритикувати фото співачки, але вона зізналася, що вже давно не звертає уваги на те, що про неї пишуть.

Настя Каменських
Настя Каменських
Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських
Настя Каменських
Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських
Настя Каменських
Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських
Настя Каменських
Фото: instagram.com/kamenskux

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва також любить публікувати відверті фото. Раніше чоловік Наді співак Володимир Дантес зізнавався, що він дуже ревниво ставився до таких фото дружини. Він не хотів, щоб її тіло всі розглядали. Але з часом, як бачимо, парі вдалося вирішити це питання. Або, як каже сама Надя, вони стали сприймати це як частину своєї роботи.

Надя Дорофєєва на відпочинку
Надя Дорофєєва на відпочинку
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва вразила підтягнутою фігурою
Надя Дорофєєва вразила підтягнутою фігурою
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Даша Астаф'єва

Як така добірка може обійтися без зірки чоловічого глянцю Даші Астаф'євої? Також відверті фото вона публікує і на своїй сторінці в Instagram. Даша зізналася: незважаючи на свою розкутість, вона довгий час розмірковує – постити їй те чи інше фото. Адже хейта на її сторінці вистачає. Одного разу Даша вже не витримала і відповіла всім, хто її критикує за відверті фото. Вона заявила, що це її природа. Треба не боятися приймати себе і свою сексуальну енергію.

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва
Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва
Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва
Фото: instagram.com/da_astafieva

Маша Полякова

Дочка Олі Полякової 15-річна Маша любить в Instagram демонструвати свою струнку фігуру і публікувати відверті фото, які іноді доводиться видаляти. Наприклад, як було в листопаді 2020 року. Маша опублікувала фото, на якому засвітила сідниці. Згодом дочка співачки видалила знімок, але він вже встиг розлетітися по різних сторінках в Instagram.

Маша Полякова
Маша Полякова
Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова
Маша Полякова
Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова
Маша Полякова
Фото: instagram.com/mashapolyakova

Більше історій зірок дивіться у програмі "Зірковий шлях":

Раніше ми публікували історії зірок, які вийшли заміж в цікавому положенні.

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