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Откровенные фото звезд, которые все обсуждают

Сегодня, 17:35

Узнайте, кто из звезд любит публиковать откровенные фото

Многие звезды считают, что откровенные фото являются одним из лучших способов продемонстрировать свою идеальную фигуру . А сейчас такие фото это еще и хороший способ поднять актив на страничке в Instagram. Кто-то напишет об идеальной фигуре, ну а кто-то негативный комментария оставит. Журналисты программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" узнали, чьи откровенные фото обсуждают в Сети больше всего.

Настя Каменских

Одними из самых обсуждаемых в Сети являются откровенные фото Насти Каменских. Певица любит демонстрировать свою фигуру в самых откровенных купальниках. А иногда в Instagram можно увидеть и фото ню. Хоть в комментариях некоторые и любят покритиковать фото певицы, но она призналась, что уже давно не обращает внимания на то, что о ней пишут.

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева также любит публиковать откровенные фото. Ранее муж Нади певец Владимир Дантес признавался, что он очень ревностно относился к таким фото жены. Он не хотел, чтобы ее тело все рассматривали. Но со временем, как видим, паре удалось решить это вопрос. Или, как говорит сама Надя, они стали воспринимать это как часть своей работы.

Надя Дорофеева на отдыхе
Надя Дорофеева на отдыхе
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева восхитила подтянутой фигурой
Надя Дорофеева восхитила подтянутой фигурой
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Даша Астафьева

Как такая подборка может обойтись без звезды мужского глянца Даши Астафьевой? Также откровенные фото она публикует и на своей странице в Instagram.Даша призналась, несмотря на свою раскрепощенность она долгое время размышляет – постить ей то или иное фото, или нет. Ведь хейта на ее страничке хватает. Однажды Даша уже не выдержала и ответила всем, кто ее критикует за откровенные фото. Она заявила, что это ее природа. Надо не бояться принимать себя и свою сексуальную энергию.

Даша Астафьева
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Маша Полякова

Дочь Оли Поляковой 15-летняя Маша любит в Instagram демонстрировать свою стройную фигуру и публиковать откровенные фото, которые иногда приходится удалять. Например, как было в ноябре 2020 года. Маша опубликовала фото, на котором засветила ягодицы. Впоследствии дочь певицы удалила снимок, но он уже успел разлететься по разным страничкам в Instagram.

Маша Полякова
Маша Полякова
Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова
Маша Полякова
Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова
Маша Полякова
Фото: instagram.com/mashapolyakova

Больше историй звезд смотрите в программе "Зірковий шлях":

Ранее мы публиковали истории звезд, которые вышли замуж в интересном положении.

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