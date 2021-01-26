Мінус 150 тисяч щомісяця: молода дружина Павліка розповіла про фінансові проблеми пари

Через відсутність концертів пара опинилася в скрутному матеріальному становищі

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова вже розповідала, що карантин негативно позначився на фінансовому становищі пари. В ексклюзивному інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" дружина артиста назвала суму збитків.

Нині виконавець готовий хапатися за будь-які пропозиції.

"Ми не те що в нулі, ми в дуже жорсткому мінусі. Можна порахувати, що за рік карантину ми в мінусі як мінімум на 150 тисяч щомісяця", – розповіла Катерина.

Віктор Павлик та Катерина Репяхова Фото: instagram.com/repyahovakate

Через фінансові проблеми парі довелося відкласти купівлю будинку.

"Я хочу собі гардерону велику, це моя мрія, а Віктору однозначно потрібен кабінет", – поділилася мріями дружина Павлика.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Катерини Репяхової для програми "Зірковий шлях":

Раніше Катерина Репяхова розповіла, що Віктор Павлік допомагає колишній дружині виплачувати кредит.

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