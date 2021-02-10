Від класики до сучасних фільмів – найкраще кіно до Дня святого Валентина

Пропонуємо подивитися ці шість чудових кінострічок

Наближається той самий день у році, коли кохання буквально ширяє у повітрі і все стає солодким і романтичним. І якщо ви ще не визначилися, як відсвяткуєте День святого Валентина, згадайте, що для справжніх кіноманів і домосідів немає нічого кращого, ніж укутати в плед на дивані за переглядом гарного фільму. Тим більше, що до 14 лютого в Україні очікуються люті морози.

Приготуйтеся плакати, сміятися і переживати за долі героїв, тому що в нашій добірці до Дня святого Валентина три чудових класичних фільми та три сучасних фаворитів. Вам вони сподобаються незалежно від того, будете ви дивитися їх в компанії або на самоті.

"Несплячі в Сіетлі" (1993)

Один із найбільш нетипових фільмів для 14 лютого, тому що головні герої зустрічаються тут лише в одній сцені. Але від цього фільм не менш романтичний.

У центрі сюжету – молодий архітектор Сем (Том Хенкс), який переживає втрату дружини. Але його маленький син вирішує знайти йому нову кохану і на радіо розповідає про те, що тато шукає дружину. На прохання ведучої Сем ділиться історією, як познайомився зі своєю першою дружиною. Ця проста розповідь зворушує журналістку Енні Рід (Мег Раян), яка перебуває на іншому кінці Америки та щойно повідомила рідним про свої заручини. Але тепер її життя вже не здається таким щасливим і чомусь вона відчуває, що розуміє Сема так, ніби вони знайомі давно. І тоді дівчина пише йому листа.

"Закохатися в наречену брата" (2007)

Головний герой – вдівець і батько трьох дочок Ден Бернс (Стів Каррелл), який працює журналістом у престижній газеті та веде свою колонку корисних порад. Але коли Ден сам потрапляє в складну ситуацію, закохавшись у наречену рідного брата, то всі його рекомендації, які він давав іншим, виявляються непотрібними для нього самого. І тоді Ден розуміє, що життя не таке вже просте, як йому здавалося раніше.

Фільм, який вже давно став класикою, ви напевно бачили не раз. Проте "Красуня" серед тих фільмів, які хочеться переглядати через якийсь час.

За сюжетом, відомого корпоративного рейдера з Нью-Йорка Едварда Льюїса, у виконанні Річарда Гіра, напередодні ділового туру кидає подруга. Після ділової зустрічі чоловік випадково знайомиться з повією Вівіан, у виконанні Джулії Робертс. Поступово Едвард розуміє, що може довіряти Вівіан, і пропонує їй стати його ескортом на наступний тиждень за значний гонорар. Вівіан доведеться відповідати тому суспільству, в якому живе Едвард. Своєю чергою час, проведений із відкритою і безпосередньою Вівіан, впливає на Едварда...

"Не та дівчина" (2020)

Ризикнувши піти на побачення наосліп, Тім познайомився з дивакуватою і злегка не адекватною дівчиною, на ім'я Мелісса (Міссі). Покинув побачення Тім, рятуючись втечею через вікно туалету, вивернувши при цьому кісточку. Через кілька місяців Тім знайомиться в аеропорту з дівчиною з таким же ім'ям. Єднання душ з першого моменту, спільність інтересів – ну просто ідеальна пара. Тоді Тім починає листування з Міссі та в підсумку запрошує її як свою дівчину на корпоратив на Гаваї. Але яким же буде його здивування, коли в аеропорту він побачить ту першу Міссі, від якої він рятувався втечею...

У Рим з офіційним візитом приїжджає принцеса Анна з однієї європейської держави. Усі її дні строго розписані по хвилинах, їй доводиться брати участь в дипломатичних зустрічах, офіційних прийомах, бути на світських раутах, де все манірно, нещиро і по протоколу. Анна – молода дівчина, та її обтяжує такий стан справ, що обмежує свободу.

у результаті вона потайки втікає з палацу, назустріч пригодам, але засинає на лавці. Там її випадково знаходить Джо Бредлі – репортер новинного агентства, якому треба завтра взяти інтерв'ю у принцеси. Але Джо навіть не знає, який вигляд має принцеса...

Батьки нерідко вступають на стежку суперництва з хлопцями своїх дочок за увагу єдиної і неповторної для обох. Але причиною тому – звичайна батьківська турбота, яка іноді перетворюється на справжній кошмар.

Так сталося з Недом Флемінгом, коли він приїхав відвідати свою старшу дочку. А в результаті йому довелося знайомитися з її хлопцем – мільйонером з Кремнієвої долини Лердом Мейх'ю. Поведінка Лерда незрозуміла для Неда, викликає недовіру і навіть затятий протест. Їхні взаємини ускладнюються тим, що Лерд збирається робити пропозицію доньці Неда, і між чоловіками розгорається справжній конфлікт.

Раніше ми розповіли про найочікуваніші фільми на Netflix у 2021 році.

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

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