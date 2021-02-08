Привітання з Днем святого Валентина. Ці прикольні картинки нікого не залишать байдужим

Підбірка прикольних і смішних листівок до Дня всіх закоханих

День всіх закоханих вельми специфічний свято. Дехто вважає, що це добре продуманий маркетинговий хід, інші щиро вірять у неймовірну історію про подвиги святого Валентина. Правда, напевно, десь по середині.

Але на той випадок, якщо ви все-таки надумаєте привітати свою другу половинку з цим романтичним святом (а ми дуже радимо вам зробити це, щоб не зустріти весну на самоті), ось вам найоригінальніші і найсмішніші картинки, листівки та, звичайно ж, меми.

Дуже смішно і трошки сумно

Фото: Reddit | Epicentr

Вдалий маркетинг

Фото: Reddit | Epicentr

"Доброго ранку"

Фото: Reddit | Epicentr

14 лютого дівчата діляться на два типи

Фото: Reddit | Epicentr

Якщо ви закохалися у лікаря...

Фото: Reddit | Epicentr

Фото: Reddit | Epicentr

Фото: Reddit | Epicentr

Листування, що стало мемом

Фото: Reddit | Epicentr

Очікування і реальність

Фото: Reddit | Epicentr

Це прекрасно!

Фото: Reddit | Epicentr

На жаль, так і є

Фото: Reddit | Epicentr

Різні види любові

Фото: Reddit | Epicentr

Ну і для песимістів

Фото: Reddit | Epicentr

А як відзначають День святого Валентина чоловіки-гультяї?

Просто до сліз

Ідеальний день святого Валентина

Ну куди без котиків

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати подарунок на День святого Валентина і не осоромитися. До того ж, поцікавтеся, що робити 14 лютого, якщо ви без пари.

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися