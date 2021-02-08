Привітання з Днем святого Валентина. Ці прикольні картинки нікого не залишать байдужим
Підбірка прикольних і смішних листівок до Дня всіх закоханих
День всіх закоханих вельми специфічний свято. Дехто вважає, що це добре продуманий маркетинговий хід, інші щиро вірять у неймовірну історію про подвиги святого Валентина. Правда, напевно, десь по середині.
Але на той випадок, якщо ви все-таки надумаєте привітати свою другу половинку з цим романтичним святом (а ми дуже радимо вам зробити це, щоб не зустріти весну на самоті), ось вам найоригінальніші і найсмішніші картинки, листівки та, звичайно ж, меми.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати подарунок на День святого Валентина і не осоромитися. До того ж, поцікавтеся, що робити 14 лютого, якщо ви без пари.
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