Onuka і ДахаБраха вперше записали спільний трек. Вийшло щось чарівне (відео)

18 червня Onuka випускає свій третій повноформатний альбом під назвою KOLIR. Це буде абсолютно несхожий на попередні, справжній альбом-відкриття: в ньому багато того, що гурт зробив вперше

Onuka Фото: прес-служба

Уперше за восьмирічну історію популярний гурт Onuka, синові солістки якій виповнився один рік, записав спільний трек з іншими артистами – "ДахаБрака". Два найяскравіших етногурти України об'єдналися, щоб випустити композицію UYAVY, яка перевершила всі очікування.

UYAVY – динамічний, наповнений дикою енергією трек, в якому поєдналися самобутній колорит "ДахаБраха" і майже танцювальне звучання ONUKA.

"Чесно кажучи, я не дуже люблю дуети як такі. Мені подобається, коли артист працює у своєму ключі, а в дуеті часто хтось втрачає ідентичність. Але наш трек з гуртом "ДахаБраха" мені дуже подобається. Марко співає про буденність життя, дівчата — про нещасну любов, а мій меседж — про світ, у якому немає бід. Все йде по колу, і які б не були проблеми, все одно завтра настане новий день", – розповіла фронтмен Onuka Ната Жижченко про дует з "ДахаБраха".

Onuka і "ДахаБраха" записали колаборацію Фото: прес-служба

Вокалістка колективу "ДахаБрака", Ніна Гаренецька теж відзначила, що вони рідко роблять колаборації з іншими артистами.

"Ната з Євгеном давно запропонували нам зробити щось разом, але у нас постійно не сходились графіки. Ми раді, що врешті нам вдалося попрацювати над треком, який сприяє популяризації та актуалізації української пісні. Треку характерне електронне звучання ONUKA, також в UYAVY звучить відома сопілка, на якій Ната грає бездоганно! Євген Філатов — чарівник звуків, тож він старанно попрацював з ними й над цілісним звучанням треку. Ми ж долучилися вокально, заспівавши в декілька голосів веснянку "Ходить сорока", всілякі вокалізи, вигуки та прислів'я", – розповіла Ніна Гаренецька.

Слухайте трек UYAVY:

Раніше кліп гурту Onuka визнали найкращим музичним відео на кінофестивалі в Барселоні.

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