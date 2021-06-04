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Onuka и ДахаБраха впервые записали совместный трек. Получилось нечто волшебное (видео)

Сегодня, 13:17

18 июня Onuka выпускает свой третий полноформатный альбом под названием KOLIR. Это будет совершенно непохожий на предыдущие, настоящий альбом-открытие: в нем много того, что группа сделала впервые

Onuka
Onuka
Фото: пресс-служба

Впервые за восьмилетнюю историю популярная группа Onuka, сыну солистки которой исполнился один год, записала совместный трек с другими артистами – "ДахаБрака". Две самые яркие этногруппы Украины объединились, чтобы выпустить композицию UYAVY, которая превзошла все ожидания.

UYAVY – динамичный, наполненный дикой энергией трек, в котором соединились самобытный колорит "ДахаБраха" и почти танцевальное звучание ONUKA.

"Честно говоря, я не очень люблю дуэты как таковые. Мне нравится, когда артист работает в своем ключе, а в дуэте часто кто-то теряет идентичность. Но наш трек с группой "Даха Браха" мне очень нравится. Марко поет о обыденность жизни, девушки – о несчастной любви, а мой месседж – о мире, в котором нет бед. Все идет по кругу, и какие бы ни были проблемы, все равно завтра наступит новый день", – рассказала фронтмен Onuka Ната Жижченко о дуэте с "ДахаБраха".

Onuka и "ДахаБраха" записали коллаборацию
Onuka и "ДахаБраха" записали коллаборацию
Фото: пресс-служба

Вокалистка коллектива "ДахаБрака", Нина Гаренецкая тоже отметила, что они редко делают коллаборации с другими артистами.

"Ната с Евгением давно предложили нам сделать что-то вместе, но у нас постоянно сходились графики. Мы рады, что наконец нам удалось поработать над треком, который способствует популяризации и актуализации украинской песни. Трека характерно электронное звучание ONUKA, также в UYAVY звучит известная сопилка, на которой Ната играет безупречно! Евгений Филатов – волшебник звуков, поэтому он старательно поработал с ними и над целостным звучанием трека. Мы же присоединились вокально, спев в несколько голосов веснянку "Ходит сорока", всевозможные вокализы, возгласы и пословицы", – рассказала Нина Гаренецкая.

Слушайте трек UYAVY:

Ранее клип группы Onuka признали лучшим музыкальным видео на кинофестивале в Барселоне.

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