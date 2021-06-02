Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Пісня Шум Go_A зайняла 80 місце в світовому чарті Billboard Global 200 excl US – це новий рекорд

Сьогодні, 13:52

Популярність "Шума" – пісні, з якою Go_A увійшли в п'ятірку лідерів на конкурсі "Євробаченні-2021", не перестає вражати. Трек завоював хіт-парад і приніс Україні новий рекорд

Go_A дебютували в чарті Billboard
Go_A дебютували в чарті Billboard
Фото: facebook.com/GoAbandoriginal

Український електрофолк-гурт Go_A, який опинився на другому місці серед найпопулярніших виступів на "Євробаченні-2021", з треком "Шум" увійшов у щотижневий хіт-парад Billboard Global 200 excl US. Це перший випадок в історії, коли україномовна пісня потрапляє в цей чарт, в якому беруть участь пісні з усього світу.

На сайті Billboard можна побачити, що трек Shum гурту Go_A зайняв 80 місце з 200.

Пісня "Шум" на 80 місці в чарті Billboard Global 200 excl US
Пісня "Шум" на 80 місці в чарті Billboard Global 200 excl US
Фото: скриншот

За їхнім треком розташувалися пісні таких всесвітньо відомих артистів, як Дуа Липа, Doja Cat, Бруно Марса, Леді Гаги і Бредлі Купера, Cardi B і інших.

Дивіться відео виступу Go_A в гранд-фіналі "Євробачення-2021":

Як пісня "Шум" Go_A підкорила світ?

Ще в першому півфіналі "Євробачення-2021" виступ Go_A привернув увагу мільйонів глядачів. Тоді їх номер потрапив в тренди відеохостингу YouTube і зібрав понад дев'ять мільйонів переглядів.

Напередодні гранд-фіналу конкурсу в Мережі активно почали з'являтися кавери на "Шум", особливо, від представників української діаспори за кордоном.

У результаті Go_A хоч не зайняли перше місце на конкурсі, але увійшли до п'ятірки лідерів. При цьому, за результатами глядацького голосування Go_A були на другому місці. Італія, Ізраїль, Литва, Польща та Франція поставили українцям максимальний бал на конкурсі.

Далі популярність "Шуму" росла стрімко – пісня посіла п'яте місце глобального рейтингу хітів сервісу Spotify, а потім взагалі перше. У той час як трек Ziti e Buoni переможця "Євробачення" Måneskin опинився на п'ятому місці в рейтингу.

Також SHUM Go_A зайняв перше місце в рейтингу Spotify в Італії – країні, яка стала переможцем "Євробачення-2021". Італійцям припала до душі автентична українська музика.

Нагадаємо, що раніше солістка Go_A отримала премію "Жінка III тисячоліття".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Солістка Go_A переписується з учасником Євробачення, і це не італієць Організатори Євробачення-2021 показали все, що не увійшло в фінал (відео) Солістка Go_A запросила російських фанатів в Україну: Приїжджайте ви до нас, тільки не на танках
музика Go-A Євробачення 2021
Реклама

Новини партнерів

Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Кто больше всех рискует умереть от коронавируса: ответ ученых
Кто больше всех рискует умереть от коронавируса: ответ ученых
Відома ведуча виявилась донькою Петросяна: впадете, хто вона
Відома ведуча виявилась донькою Петросяна: впадете, хто вона
Неожиданно умер 15-летний внук юмориста Филимонова
Неожиданно умер 15-летний внук юмориста Филимонова

Популярні статті

Сьогодні, 14:57Фаново

День літнього сонцестояння-2021: дата найдовшого дня в році

Сьогодні, 12:36Модно

68 років тому коронували Єлизавету II: як змінювався стиль Її Величності

Сьогодні, 11:04Психо

ТОП-7 порад, як поліпшити своє психічне здоров'я

Вчора, 20:15Смачно

Який ви овоч за гороскопом – 12 відповідей для кожного знаку зодіаку

Вчора, 11:31Психо

П'ять правильних звичок для поліпшення роботи мозку

Вчора, 11:07Смачно

Що приготувати на вечерю з фаршу – 5 рецептів з різних країн

Вчора, 10:10Фаново

День захисту дітей: красиві привітання і вірші

Вчора, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 1 червня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, терпіння вам!

Вчора, 06:00Зірково

Тарзан вразив Мережу незвичайним подарунком для Наташі Корольової: Яка краса

31 травняEvents

Ретроградні планети-2021: точні дати і як вони вплинуть на наше життя

31 травняСмачно

Як повернути свіжість лавашу і 10 рецептів з ним

31 травняЗірково

Олег Філімонов про раптову смерть 15-річного онука: Ми припускаємо, що відірвався тромб

31 травняЗірково

Наташа Корольова в боді влаштувала відверті танці під українську пісню

31 травняСмачно

Що приготувати з курячого філе на вечерю – 5 оригінальних рецептів

31 травняЗірково

Олег Філімонов втратив онука (оновлено)

30 травняЗірково

Вибрав одну, а пише іншій: Холостяка Тіматі розкритикували за його пости про Алісу Грабову

Новини партнерів

Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дочь Оли Поляковой померкла на фоне своей подруги: фото
Дочь Оли Поляковой померкла на фоне своей подруги: фото
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Украинские звезды, кардинально сменившие имидж весной 2021
Украинские звезды, кардинально сменившие имидж весной 2021

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти