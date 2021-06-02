Пісня Шум Go_A зайняла 80 місце в світовому чарті Billboard Global 200 excl US – це новий рекорд

Популярність "Шума" – пісні, з якою Go_A увійшли в п'ятірку лідерів на конкурсі "Євробаченні-2021", не перестає вражати. Трек завоював хіт-парад і приніс Україні новий рекорд

Go_A дебютували в чарті Billboard Фото: facebook.com/GoAbandoriginal

Український електрофолк-гурт Go_A, який опинився на другому місці серед найпопулярніших виступів на "Євробаченні-2021", з треком "Шум" увійшов у щотижневий хіт-парад Billboard Global 200 excl US. Це перший випадок в історії, коли україномовна пісня потрапляє в цей чарт, в якому беруть участь пісні з усього світу.

На сайті Billboard можна побачити, що трек Shum гурту Go_A зайняв 80 місце з 200.

Пісня "Шум" на 80 місці в чарті Billboard Global 200 excl US Фото: скриншот

За їхнім треком розташувалися пісні таких всесвітньо відомих артистів, як Дуа Липа, Doja Cat, Бруно Марса, Леді Гаги і Бредлі Купера, Cardi B і інших.

Дивіться відео виступу Go_A в гранд-фіналі "Євробачення-2021":

Як пісня "Шум" Go_A підкорила світ?

Ще в першому півфіналі "Євробачення-2021" виступ Go_A привернув увагу мільйонів глядачів. Тоді їх номер потрапив в тренди відеохостингу YouTube і зібрав понад дев'ять мільйонів переглядів.

Напередодні гранд-фіналу конкурсу в Мережі активно почали з'являтися кавери на "Шум", особливо, від представників української діаспори за кордоном.

У результаті Go_A хоч не зайняли перше місце на конкурсі, але увійшли до п'ятірки лідерів. При цьому, за результатами глядацького голосування Go_A були на другому місці. Італія, Ізраїль, Литва, Польща та Франція поставили українцям максимальний бал на конкурсі.

Далі популярність "Шуму" росла стрімко – пісня посіла п'яте місце глобального рейтингу хітів сервісу Spotify, а потім взагалі перше. У той час як трек Ziti e Buoni переможця "Євробачення" Måneskin опинився на п'ятому місці в рейтингу.

Також SHUM Go_A зайняв перше місце в рейтингу Spotify в Італії – країні, яка стала переможцем "Євробачення-2021". Італійцям припала до душі автентична українська музика.

Нагадаємо, що раніше солістка Go_A отримала премію "Жінка III тисячоліття".

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