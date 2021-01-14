Він чудовисько: ексдружина Армі Хаммера шокована його "зізнанням" в канібалізмі

Скандальна новина про актора викликала справжню огиду в Елізабет

Колишня дружина відомого актора Армі Хаммера, який через скандал не зніматиметься з Дженніфер Лопес у фільмі, Елізабет Чемберс відреагувала на галас в Мережі.

Фотомодель і телеведуча зізналася, що була страшенно шокована, коли в ЗМІ потрапило листування Армі Хаммера з його коханками, де актор фактично зізнався в канібалізмі. І якщо про зради свого ексчоловіка Елізабет Чемберс знала вже давно, то новина про його пристрасть до канібалізму і БДСМ викликала в неї огиду.

Армі Хаммер і Елізабет Чемберс Фото: Getty Images

Близький друг Елізабет Чемберс повідомив виданню The Sun, що багато хто з коханок раніше зв'язувався з нею, але вона не хотіла визнавати це. Тепер Елізабет знає, що вони казали правду.

"Армі здається чудовиськом... Чи був він таким завжди та приховував, або з ним сталося те, що змінило його, вона не знає", – сказав друг Елізабет Чемберс.

Армі Хаммер досі не прокоментував жихливе листування.

Раніше з'явилися нові моторошні подробиці скандалу – інші колишні коханки актора підтвердили його садистські нахили.

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