Брюса Вілліса вигнали з аптеки за те, що він відмовився надіти маску: фото
Актор вже дав коментар щодо інциденту
Знаменитого американського актора Брюса Вілліса попросили залишити аптеку в Лос-Анджелесі після того, як він відмовився надіти маску, повідомляє Page Six.
За словами інсайдера, який там був, люди в черзі були розчаровані й засмучені, що 65-річний Вілліс не надів маску, незважаючи на те, що на шиї у нього була бандана, яку він міг легко натягнути на обличчя.
Брюс пішов, так нічого і не купивши. Пізніше актор "Міцного горішка" прокоментував інцидент виданню People.
"Це була велика помилка. Бережіть себе і продовжуйте носити маску", – сказав актор.
"О боже, він один із "цих", – пишуть в коментарях до фото обурені користувачі соцмереж.
Повідомляють, що в окрузі Лос-Анджелес кількість смертей від COVID-19 перевищила 10 тисяч. Багато американських знаменитостей вже перехворіли на COVID-19. Серед українських зірок також чимало заражених коронавірусом. Наприклад, співачка Камалія розповіла про жахливі наслідки COVID-19.
Ми також писали, що вагітній Василісі Фроловій через позитивний тест на COVID-19 в пологовому будинку відмовили в допомозі.
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