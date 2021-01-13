Брюса Вілліса вигнали з аптеки за те, що він відмовився надіти маску: фото

Актор вже дав коментар щодо інциденту

Знаменитого американського актора Брюса Вілліса попросили залишити аптеку в Лос-Анджелесі після того, як він відмовився надіти маску, повідомляє Page Six.

За словами інсайдера, який там був, люди в черзі були розчаровані й засмучені, що 65-річний Вілліс не надів маску, незважаючи на те, що на шиї у нього була бандана, яку він міг легко натягнути на обличчя.

Брюс пішов, так нічого і не купивши. Пізніше актор "Міцного горішка" прокоментував інцидент виданню People.

"Це була велика помилка. Бережіть себе і продовжуйте носити маску", – сказав актор.

Скріншот: instagram.com/pagesix

"О боже, він один із "цих", – пишуть в коментарях до фото обурені користувачі соцмереж.

Повідомляють, що в окрузі Лос-Анджелес кількість смертей від COVID-19 перевищила 10 тисяч. Багато американських знаменитостей вже перехворіли на COVID-19. Серед українських зірок також чимало заражених коронавірусом. Наприклад, співачка Камалія розповіла про жахливі наслідки COVID-19.

Ми також писали, що вагітній Василісі Фроловій через позитивний тест на COVID-19 в пологовому будинку відмовили в допомозі.

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