Ольга Сумська зізналася, чого боялася під час зйомок пікантних сцен Роксолани
Українська актриса розповіла про страх "засвітити зайве" під час пікантних сцен легендарного серіалу
"Роксолана" – один з найвідоміших українських серіалів. За 25 років історію кохання головних героїв так і не вдалося перевершити жодному українському фільму. Як авторам вдалося створити такий хіт, про зйомки пікантних сцен і чутки про роман з Анатолієм Хостікоєвим виконавиця головної ролі Ольга Сумська розповіла програмі "Зіркоманія" на телеканалі "Україна 24".
Цікавий факт, легендарний серіал "Роксолана" знімали російською мовою, а не українською.
"Ми знімали серіал російською мовою, тому що тоді його повинні були продавати і в східні країни. І це зробили. Серіал транслювався в усіх східних країнах ", – ділиться Сумська.
Але після зйомок серіал озвучили і українською мовою. Бюджет серіалу, за словами актриси, був невеликий.
"Кошторис всього серіалу склав до півмільйона доларів. 26 серій зняти за такі гроші – це героїчний вчинок ", – каже Ольга Сумська.
Хоча акторам дісталася дуже незначна частина бюджету, вони отримали трохи більше.
"Ми підписували гонорари в купонах, а отримали в гривнях. Тобто ми взагалі нічого не отримали. Тільки любов глядачів ", – ділиться українська актриса.
Сумська добре пам'ятає, як до неї прийшла слава.
"Я добре пам'ятаю, що вже на другий день, коли я виходила в магазин або йшла на роботу, мене впізнавали і говорили" Роксолана, привіт! ". Тітка Роксолана – мене так досі називають діти ", – розповідає актриса.
Неймовірно, але всього цього могло не статися, адже актриса ворогувала з режисером через прикру історію на інших зйомках.
"Я знімалася у фільмі" Гори димлять ", режисером якої був саме Борис Костянтинович Небіерідзе. І так склалося, що режисер просто мене замінив, коли почалися зйомки. На четвертий день Борис Костянтинович сказав, що я з Ольгою не працюватиму. Ми побили горщики тоді і не спілкувалися більше семи років ", – розповідає виконавиця головної ролі в серіалі" Роксолана ".
Незважаючи на серйозну сварку, Сумська вмовила другого режисера серіалу запросити її на проби "Роксолани". Їй дали емоційну сцену, яку вона зіграла на всі 100.
"Я пам'ятаю слова нашого режисера-постановника. Вони в моєму серці до цього дня: "Стоп камера, ось вона! Я знайшов її, моя Роксолана! " – каже Сумська.
Вже на зйомках у Ольги було чимало пікантних моментів з партнером Анатолієм Хостікоєвим. Через це було багато пліток про їхній роман.
"Чутки були ще після нашої історії кохання в серіалі" Пастка ". Звичайно, від цього нікуди не дітися, тим більше після таких-то сцен, які ми відтворили ", – ділиться Сумська.
На зйомках було всяке: і оголені жіночі тіла, і відверті сцени кохання, які режисер хотів замаскувати квітами.
"В кадрі на першому плані квіти, Анатолій несе мене на руках, і я боюся, щоб нічого зайвого не було видно. Прошу: "Толічка, ти закрий, будь ласка, груди руками, щоб не промайнуло нічого". А він мені: "Так, лежи тихо!" – розповідає актриса.
Через 15 років після нашої "Роксолани" вийшов турецький серіал "Величне століття", який також розповідає історію кохання Сулеймана Пишного і Хюррем.
Він транслювався в понад 50 країнах.
"Але все одно у нас більше щирості і більше української історії", – поділилася своєю думкою Сумська.
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