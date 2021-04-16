Ольга Сумська зізналася, чого боялася під час зйомок пікантних сцен Роксолани

Українська актриса розповіла про страх "засвітити зайве" під час пікантних сцен легендарного серіалу

"Роксолана" – один з найвідоміших українських серіалів. За 25 років історію кохання головних героїв так і не вдалося перевершити жодному українському фільму. Як авторам вдалося створити такий хіт, про зйомки пікантних сцен і чутки про роман з Анатолієм Хостікоєвим виконавиця головної ролі Ольга Сумська розповіла програмі "Зіркоманія" на телеканалі "Україна 24".

Цікавий факт, легендарний серіал "Роксолана" знімали російською мовою, а не українською.

"Ми знімали серіал російською мовою, тому що тоді його повинні були продавати і в східні країни. І це зробили. Серіал транслювався в усіх східних країнах ", – ділиться Сумська.

Акторка Ольга Сумська Фото: instagram.com/olgasumska

Але після зйомок серіал озвучили і українською мовою. Бюджет серіалу, за словами актриси, був невеликий.

"Кошторис всього серіалу склав до півмільйона доларів. 26 серій зняти за такі гроші – це героїчний вчинок ", – каже Ольга Сумська.

Хоча акторам дісталася дуже незначна частина бюджету, вони отримали трохи більше.

"Ми підписували гонорари в купонах, а отримали в гривнях. Тобто ми взагалі нічого не отримали. Тільки любов глядачів ", – ділиться українська актриса.

Сумська добре пам'ятає, як до неї прийшла слава.

"Я добре пам'ятаю, що вже на другий день, коли я виходила в магазин або йшла на роботу, мене впізнавали і говорили" Роксолана, привіт! ". Тітка Роксолана – мене так досі називають діти ", – розповідає актриса.

Акторка Ольга Сумська Фото: instagram.com/olgasumska

Неймовірно, але всього цього могло не статися, адже актриса ворогувала з режисером через прикру історію на інших зйомках.

"Я знімалася у фільмі" Гори димлять ", режисером якої був саме Борис Костянтинович Небіерідзе. І так склалося, що режисер просто мене замінив, коли почалися зйомки. На четвертий день Борис Костянтинович сказав, що я з Ольгою не працюватиму. Ми побили горщики тоді і не спілкувалися більше семи років ", – розповідає виконавиця головної ролі в серіалі" Роксолана ".

Незважаючи на серйозну сварку, Сумська вмовила другого режисера серіалу запросити її на проби "Роксолани". Їй дали емоційну сцену, яку вона зіграла на всі 100.

Актриса Ольга Сумська Фото: instagram.com/olgasumska

"Я пам'ятаю слова нашого режисера-постановника. Вони в моєму серці до цього дня: "Стоп камера, ось вона! Я знайшов її, моя Роксолана! " – каже Сумська.

Вже на зйомках у Ольги було чимало пікантних моментів з партнером Анатолієм Хостікоєвим. Через це було багато пліток про їхній роман.

"Чутки були ще після нашої історії кохання в серіалі" Пастка ". Звичайно, від цього нікуди не дітися, тим більше після таких-то сцен, які ми відтворили ", – ділиться Сумська.

На зйомках було всяке: і оголені жіночі тіла, і відверті сцени кохання, які режисер хотів замаскувати квітами.

"В кадрі на першому плані квіти, Анатолій несе мене на руках, і я боюся, щоб нічого зайвого не було видно. Прошу: "Толічка, ти закрий, будь ласка, груди руками, щоб не промайнуло нічого". А він мені: "Так, лежи тихо!" – розповідає актриса.

Через 15 років після нашої "Роксолани" вийшов турецький серіал "Величне століття", який також розповідає історію кохання Сулеймана Пишного і Хюррем.

Він транслювався в понад 50 країнах.

"Але все одно у нас більше щирості і більше української історії", – поділилася своєю думкою Сумська.

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