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"Ді Капріо де?": Ольга Сумська в одному рушнику в душі заспівала хіт з "Титаніка" (відео)

Сьогодні, 17:26

Акторка прийняла естафету і приєдналася до "Ліпсінк баттлу"

Акторка Ольга Сумська, яка нещодавно зізналася, як заробляє в Instagram, опублікувала відео своїх незвичайних розваг у ванній. Зірка вбралася в рушник і емоційно спародіювала спів пісні з "Титаніка" Селін Діон – My heart will go on. Так акторка заявила про свою участь в шоу пародій "Ліпсінк баттл".

На самому початку опублікованого в Instagram відео, акторка ефектно з'являється, торкаючись до запітнілої стіни душової кабінки. Потім вона продовжує свій виступ і коли визирає з кабінки, оператор запускає в неї рушником. У пості Ольга написала, що приймає естафету від The Hardkiss і приєднується до проєкту.

Ольга Сумська
Ольга Сумська
Фото: instagram.com/olgasumska

"Як думаєте,яку супер зірку мені пощастить відтворити на сцені? Одне скажу – буде гаряче! А зараз до вашої уваги-невеличка пародія на Селін Діон і пісню всіх часів і народів!", – написала Ольга Сумська.

Ольга Сумська заспівала в душі
Відео: instagram.com/olgasumska

Після такого виступу підписникам не вистачило лише Ді Капріо для повного дуету.

"Ді Капріо де, де це молодий пройдисвіт?".

Скріншот Instagram

Раніше Ольга Сумська розповіла, чи просила Винника взяти її чоловіка на "Голос країни".

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