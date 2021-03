"Ді Капріо де?": Ольга Сумська в одному рушнику в душі заспівала хіт з "Титаніка" (відео)

Акторка прийняла естафету і приєдналася до "Ліпсінк баттлу"

Акторка Ольга Сумська, яка нещодавно зізналася, як заробляє в Instagram, опублікувала відео своїх незвичайних розваг у ванній. Зірка вбралася в рушник і емоційно спародіювала спів пісні з "Титаніка" Селін Діон – My heart will go on. Так акторка заявила про свою участь в шоу пародій "Ліпсінк баттл".

На самому початку опублікованого в Instagram відео, акторка ефектно з'являється, торкаючись до запітнілої стіни душової кабінки. Потім вона продовжує свій виступ і коли визирає з кабінки, оператор запускає в неї рушником. У пості Ольга написала, що приймає естафету від The Hardkiss і приєднується до проєкту.

"Як думаєте,яку супер зірку мені пощастить відтворити на сцені? Одне скажу – буде гаряче! А зараз до вашої уваги-невеличка пародія на Селін Діон і пісню всіх часів і народів!", – написала Ольга Сумська.

Після такого виступу підписникам не вистачило лише Ді Капріо для повного дуету.

"Ді Капріо де, де це молодий пройдисвіт?".

