Ольга Сумская призналась, чего боялась во время съемок пикантных сцен Роксоланы

Украинская актриса рассказала о страхе "засветить лишнее" во время пикантных сцен легендарного сериала

"Роксолана" – один из самых известных украинских сериалов. За 25 лет историю любви главных героев так и не удалось превзойти ни одному украинскому фильму. Как авторам удалось создать такой хит,о съемках пикантных сцен и слухах о романе с Анатолием Хостикоевым исполнительница главной роли Ольга Сумская рассказала программе "Зіркоманія" на телеканале "Украина 24".

Интересный факт, легендарный сериал "Роксолана" снимали на русском языке, а не на украинском.

"Мы снимали сериал на русском языке, потому что тогда его должны были продавать и в восточные страны. И это сделали. Сериал транслировался во всех восточных странах", – делится Сумская.

Актриса Ольга Сумская Фото: instagram.com/olgasumska

Но после съемок сериал озвучили и украинским языком. Бюджет сериала, по словам актрисы, был небольшой.

"Смета всего сериала составила до полумиллиона долларов. 26 серий снять за такие деньги – это героический поступок", – говорит Ольга Сумская.

Хотя актерам досталась очень незначительная часть бюджета, они получили немного больше.

"Мы подписывали гонорары в купонах, а получили в гривнах. То есть мы вообще ничего не получили. Только любовь зрителей", – делится украинская актриса.

Сумская хорошо помнит, как к ней пришла слава.

"Я хорошо помню, что уже на второй день, когда я выходила в магазин или шла на работу, меня узнавали и говорили "Роксолана, привет!". Тетя Роксолана – меня так до сих пор называют дети", – рассказывает актриса.

Актриса Ольга Сумская Фото: instagram.com/olgasumska

Невероятно, но всего этого могло не случиться, ведь актриса враждовала с режиссером из-за досадной истории на других съемках.

"Я снималась в фильме "Горы дымят", режиссером которой был именно Борис Константинович Небиеридзе . И так сложилось, что режиссер просто меня заменил, когда начались съемки. На четвертый день Борис Константинович сказал, что я с Ольгой не буду работать. Мы побили горшки тогда и не общались более семи лет", – рассказывает исполнительница главной роли в сериале "Роксолана".

Несмотря на серьезную ссору, Сумская уговорила второго режиссера сериала пригласить ее на пробы "Роксоланы". Ей дали эмоциональную сцену, которую она сыграла на все 100.

Актриса Ольга Сумская Фото: instagram.com/olgasumska

"Я помню слова нашего режиссера-постановщика. Они в моем сердце по сей день: "Стоп камера, вот она! Я нашел ее, моя Роксолана!" – говорит Сумская.

Уже на съемках у Ольги было немало пикантных моментов с партнером Анатолием Хостикоевым. Из-за этого было много сплетен об их романе.

"Слухи были еще после нашей истории любви в сериале "Ловушка". Конечно, от этого никуда не деться, тем более после таких-то сцен, которые мы воссоздали", – делится Сумская.

На съемках было всякое: и обнаженные женские тела, и откровенные сцены любви, которые режиссер хотел замаскировать цветами.

"В кадре на первом плане цветы, Анатолий несет меня на руках, и я боюсь, чтобы ничего лишнего не было видно. Прошу: "Толичка, ты закрой, пожалуйста, грудь руками, чтобы не мелькнуло ничего". А он мне: "Так, лежи тихо!" – рассказывает актриса.

Через 15 лет после нашей "Роксоланы" вышел турецкий сериал "Великолепный век", который также рассказывает историю любви Сулеймана Великолепного и Хюррем.

Он транслировался в более 50 странах.

"На все равно у нас больше искренности и больше украинской истории", – поделилась своим мнением Сумская.

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