Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ольга Сумская призналась, чего боялась во время съемок пикантных сцен Роксоланы

Сегодня, 17:20

Украинская актриса рассказала о страхе "засветить лишнее" во время пикантных сцен легендарного сериала

"Роксолана" – один из самых известных украинских сериалов. За 25 лет историю любви главных героев так и не удалось превзойти ни одному украинскому фильму. Как авторам удалось создать такой хит,о съемках пикантных сцен и слухах о романе с Анатолием Хостикоевым исполнительница главной роли Ольга Сумская рассказала программе "Зіркоманія" на телеканале "Украина 24".

Интересный факт, легендарный сериал "Роксолана" снимали на русском языке, а не на украинском.

"Мы снимали сериал на русском языке, потому что тогда его должны были продавать и в восточные страны. И это сделали. Сериал транслировался во всех восточных странах", – делится Сумская.

Актриса Ольга Сумская
Актриса Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

Но после съемок сериал озвучили и украинским языком. Бюджет сериала, по словам актрисы, был небольшой.

"Смета всего сериала составила до полумиллиона долларов. 26 серий снять за такие деньги – это героический поступок", – говорит Ольга Сумская.

Хотя актерам досталась очень незначительная часть бюджета, они получили немного больше.

"Мы подписывали гонорары в купонах, а получили в гривнах. То есть мы вообще ничего не получили. Только любовь зрителей", – делится украинская актриса.

Сумская хорошо помнит, как к ней пришла слава.

"Я хорошо помню, что уже на второй день, когда я выходила в магазин или шла на работу, меня узнавали и говорили "Роксолана, привет!". Тетя Роксолана – меня так до сих пор называют дети", – рассказывает актриса.

Актриса Ольга Сумская
Актриса Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

Невероятно, но всего этого могло не случиться, ведь актриса враждовала с режиссером из-за досадной истории на других съемках.

"Я снималась в фильме "Горы дымят", режиссером которой был именно Борис Константинович Небиеридзе . И так сложилось, что режиссер просто меня заменил, когда начались съемки. На четвертый день Борис Константинович сказал, что я с Ольгой не буду работать. Мы побили горшки тогда и не общались более семи лет", – рассказывает исполнительница главной роли в сериале "Роксолана".

Несмотря на серьезную ссору, Сумская уговорила второго режиссера сериала пригласить ее на пробы "Роксоланы". Ей дали эмоциональную сцену, которую она сыграла на все 100.

Актриса Ольга Сумская
Актриса Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

"Я помню слова нашего режиссера-постановщика. Они в моем сердце по сей день: "Стоп камера, вот она! Я нашел ее, моя Роксолана!" – говорит Сумская.

Уже на съемках у Ольги было немало пикантных моментов с партнером Анатолием Хостикоевым. Из-за этого было много сплетен об их романе.

"Слухи были еще после нашей истории любви в сериале "Ловушка". Конечно, от этого никуда не деться, тем более после таких-то сцен, которые мы воссоздали", – делится Сумская.

На съемках было всякое: и обнаженные женские тела, и откровенные сцены любви, которые режиссер хотел замаскировать цветами.

"В кадре на первом плане цветы, Анатолий несет меня на руках, и я боюсь, чтобы ничего лишнего не было видно. Прошу: "Толичка, ты закрой, пожалуйста, грудь руками, чтобы не мелькнуло ничего". А он мне: "Так, лежи тихо!" – рассказывает актриса.

Через 15 лет после нашей "Роксоланы" вышел турецкий сериал "Великолепный век", который также рассказывает историю любви Сулеймана Великолепного и Хюррем.

Он транслировался в более 50 странах.

"На все равно у нас больше искренности и больше украинской истории", – поделилась своим мнением Сумская.

Ранее Ольга Сумская рассказала, как зарабатывает в Instagram.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Экс-муж Ольги Сумской впервые ее ударил еще до свадьбы — признание актрисы "Ди Каприо где?": Ольга Сумская в одном полотенце в душе спела хит из "Титаника" (видео) Ольга Сумская опубликовала редкие семейные фото в честь дня рождения дочери
Ольга Сумская
Реклама

Новости партнеров

Вингер «Динамо» встречается с невероятной красоткой
Вингер «Динамо» встречается с невероятной красоткой
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Клопотенко поделился рецептом идеального завтрака
Клопотенко поделился рецептом идеального завтрака
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 17:04Вкусно

Как приготовить самый прозрачный холодец на Пасху – 6 лайфхаков

Сегодня, 10:34Вкусно

Как покрасить яйца на Пасху в ярко-желтый цвет

Сегодня, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 16 апреля для всех знаков зодиака: Львы, это ваш день!

Вчера, 17:53Вкусно

5 оригинальных салатов на Пасху – для тех, кто не боится испортить фигуру

Вчера, 14:51Фаново

Что святить на Пасху: список разрешенных продуктов

Вчера, 14:42Звездно

Любимые мужчины Аллы Пугачевой: самые громкие романы Примадонны

Вчера, 12:15Вкусно

10 блюд из куриного филе – это быстро и недорого

Вчера, 11:09Звездно

Такую, как ты, не найдешь на Земле: дети Пугачевой трогательно поздравили маму с днем рождения

Вчера, 10:33Вкусно

Панеттоне: как испечь итальянский пасхальный кулич

Вчера, 05:59Психо

Гороскоп на сегодня 15 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, будете на коне!

14 апреляВкусно

Как вырастить сладкие помидоры: интересный лайфхак

14 апреляВкусно

Как приготовить запеченную творожную пасху: 3 вкусных рецепта

14 апреляВкусно

Меню на Пасху: 5 рецептов блюд для праздничного стола

14 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 14 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, не отказывай себе ни в чем!

13 апреляВкусно

Что готовят на Пасху: 6 традиционных блюд

13 апреляЗвездно

Одна из участниц фотосессии в Дубае заявила, что моделей заставили выйти на балкон голыми

Новости партнеров

10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
Милейшая фигуристка, которая покорит вас улыбкой и фигурой
Милейшая фигуристка, которая покорит вас улыбкой и фигурой
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили британські вчені
Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили британські вчені
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять