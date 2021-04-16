Ольга Сумская призналась, чего боялась во время съемок пикантных сцен Роксоланы
Украинская актриса рассказала о страхе "засветить лишнее" во время пикантных сцен легендарного сериала
"Роксолана" – один из самых известных украинских сериалов. За 25 лет историю любви главных героев так и не удалось превзойти ни одному украинскому фильму. Как авторам удалось создать такой хит,о съемках пикантных сцен и слухах о романе с Анатолием Хостикоевым исполнительница главной роли Ольга Сумская рассказала программе "Зіркоманія" на телеканале "Украина 24".
Интересный факт, легендарный сериал "Роксолана" снимали на русском языке, а не на украинском.
"Мы снимали сериал на русском языке, потому что тогда его должны были продавать и в восточные страны. И это сделали. Сериал транслировался во всех восточных странах", – делится Сумская.
Но после съемок сериал озвучили и украинским языком. Бюджет сериала, по словам актрисы, был небольшой.
"Смета всего сериала составила до полумиллиона долларов. 26 серий снять за такие деньги – это героический поступок", – говорит Ольга Сумская.
Хотя актерам досталась очень незначительная часть бюджета, они получили немного больше.
"Мы подписывали гонорары в купонах, а получили в гривнах. То есть мы вообще ничего не получили. Только любовь зрителей", – делится украинская актриса.
Сумская хорошо помнит, как к ней пришла слава.
"Я хорошо помню, что уже на второй день, когда я выходила в магазин или шла на работу, меня узнавали и говорили "Роксолана, привет!". Тетя Роксолана – меня так до сих пор называют дети", – рассказывает актриса.
Невероятно, но всего этого могло не случиться, ведь актриса враждовала с режиссером из-за досадной истории на других съемках.
"Я снималась в фильме "Горы дымят", режиссером которой был именно Борис Константинович Небиеридзе . И так сложилось, что режиссер просто меня заменил, когда начались съемки. На четвертый день Борис Константинович сказал, что я с Ольгой не буду работать. Мы побили горшки тогда и не общались более семи лет", – рассказывает исполнительница главной роли в сериале "Роксолана".
Несмотря на серьезную ссору, Сумская уговорила второго режиссера сериала пригласить ее на пробы "Роксоланы". Ей дали эмоциональную сцену, которую она сыграла на все 100.
"Я помню слова нашего режиссера-постановщика. Они в моем сердце по сей день: "Стоп камера, вот она! Я нашел ее, моя Роксолана!" – говорит Сумская.
Уже на съемках у Ольги было немало пикантных моментов с партнером Анатолием Хостикоевым. Из-за этого было много сплетен об их романе.
"Слухи были еще после нашей истории любви в сериале "Ловушка". Конечно, от этого никуда не деться, тем более после таких-то сцен, которые мы воссоздали", – делится Сумская.
На съемках было всякое: и обнаженные женские тела, и откровенные сцены любви, которые режиссер хотел замаскировать цветами.
"В кадре на первом плане цветы, Анатолий несет меня на руках, и я боюсь, чтобы ничего лишнего не было видно. Прошу: "Толичка, ты закрой, пожалуйста, грудь руками, чтобы не мелькнуло ничего". А он мне: "Так, лежи тихо!" – рассказывает актриса.
Через 15 лет после нашей "Роксоланы" вышел турецкий сериал "Великолепный век", который также рассказывает историю любви Сулеймана Великолепного и Хюррем.
Он транслировался в более 50 странах.
"На все равно у нас больше искренности и больше украинской истории", – поделилась своим мнением Сумская.
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