Ексчоловік Ольги Сумської вперше її вдарив ще до весілля – зізнання акторки

Акторка прийняла цей інцидент як випадковість

Акторка Ольга Сумська, дочка якої зізналася, що піддалася буллінгу в школі, розповіла шокуючі подробиці стосунків з її ексчоловікомом Євгеном Паперним.

В інтерв'ю в програмі "ЖВЛ" Ольга Сумська розповіла, що Євген Паперний застосовував до неї силу, коли вони були в шлюбі. І якщо під час заміжжя це було через те, що Паперний дізнався про її зраду з актором Віталієм Борисюком, то один такий інцидент стався ще коли вони не були в шлюбі. Тоді актор знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

Євген Паперний та Ольга Сумська Фото: instagram.com/olgasumska, kino-teatr.ru

"Я навіть не пам'ятаю, через що була ця сварка. Він мене тоді вдарив і на ранок він сказав – не може згадати. Цього не було. Це було ще до одруження, мене це не зупинило. І через два місяці я вийшла за нього заміж, тому що така доля. Я подумала, що це випадково. Я ніколи не думала, що це не може повторитися!" – сказала Ольга Сумська.

Ольга Сумська та Євген Паперний перебували в шлюбі, в якому народилася донька Антоніна, чотири роки. У 1996 році Ольга Сумська вийшла заміж за Віталія Борисюка та незабаром у них народилася дочка Анна.

Раніше чоловік Ольги Сумської Віталій Борисюк та Микола Боклан отримали почесні звання, а Олеся Жураківська – орден.

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