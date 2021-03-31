Зеленський нагородив Борисюка та Боклана почесними званнями, а Жураковську – орденом

Президент Володимир Зеленський присудив нагороди видатним діячам театру

Чоловіка акторки Ольги Сумської, яка раніше в душі заспівала хіт з "Титаніка", актора Віталія Борисюка нагородили почесною нагородою. Тепер артист матиме звання заслуженого артиста України.

Відповідний указ "Про відзначення державними нагородами з нагоди Міжнародного дня театру", який був опублікований на сайті Офісу президента, підписав президент України Володимир Зеленський.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк Фото: instagram.com/olgasumska

Державну нагороду також отримав актор Микола Боклан – його вшанували почесним званням народного артиста України.

Микола Боклан Фото: kino-teatr.ua

Акторки Олеся Жураковська та Поліна Лазова були нагороджені орденом княгині Ольги III ступеня.

Фото: instagram.com/zhurakivska_olesya

Поліна Лазова Фото: ft.org.ua

Раніше Міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, чому Кіркоров все ще "народний артист України".

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