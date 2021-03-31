Зеленський нагородив Борисюка та Боклана почесними званнями, а Жураковську – орденом
Президент Володимир Зеленський присудив нагороди видатним діячам театру
Чоловіка акторки Ольги Сумської, яка раніше в душі заспівала хіт з "Титаніка", актора Віталія Борисюка нагородили почесною нагородою. Тепер артист матиме звання заслуженого артиста України.
Відповідний указ "Про відзначення державними нагородами з нагоди Міжнародного дня театру", який був опублікований на сайті Офісу президента, підписав президент України Володимир Зеленський.
Державну нагороду також отримав актор Микола Боклан – його вшанували почесним званням народного артиста України.
Акторки Олеся Жураковська та Поліна Лазова були нагороджені орденом княгині Ольги III ступеня.
Раніше Міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, чому Кіркоров все ще "народний артист України".
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