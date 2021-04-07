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Камалія показала, як "душить" свого щасливого чоловіка-мільярдера: фото

Сьогодні, 18:40

Співачка показала спільне фото Мохаммадом Захуром

Співачка Камалія, яка розповіла, як Захур виховує доньок, поділилася смішною сімейною фотографією. Цього разу артистка позувала зі своїм чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, в потішній позі.

На фото, опублікованому в Instagram-акаунті співачки, вона жартівливо душить Мохаммада Захура, а він зображує переляк на обличчі.

Камалія і Захур
Камалія і Захур
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Виявилося, що приводом для такого веселого знімка став Всесвітній день щасливого чоловіка, який був шостого квітня. Камалія також прикріпила кілька цитат знаменитих чоловіків. Серед них були Сократ, Майк Тайсон, Бред Пітт, Барак Обама та інші.

"Шлюб – красивий ліс, де Прекрасні олені вбивають Хоробрих Левів. Бред Пітт", – процитувала відомого актора Камалія.

Нагадаємо, що раніше Камалія зізналася, що не могла вийти заміж через психологічну травму.

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