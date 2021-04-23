38-річна дочка Наталії Сумської живе за рахунок зіркової мами: Сподівається, що я все надам

У акторки є доросла дочка і 11-річна внучка, яких вона повністю забезпечує вже три роки

Акторка Наталя Сумська, якій вчора виповнилося 65 років, розповіла, чому змушена забезпечувати 38-річну дочку та онуку. У програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" артистка також поділилася історією своєї особисто життя, яке тісно пов'язане з роботою.

Першим чоловіком акторки Наталії Сумської став кінооператор Ігор Мамаєв. Знаменитість зізнається – їх практично засватали.

"Я по молодості думала, наші всі колеги дівчинки вже одружилися, вийшли заміж, а я тільки одна. Я так думала: "Ну що ж таке?", – сказала Сумська.

Наталя Сумська Фото: Facebook-сторінка Наталі Сумської

Ігор та Наталія побралися. У пари народилася донька Дарина. Їхній шлюб тривав 7 років. А потім Наталія зібрала речі, доньку і пішла. А Ігор, хоча й одружився з іншою, у всіх своїх інтерв’ю саме Наталію згадував як найбільше своє кохання.

"Мабуть, ми не були тією парою, які долею подаровані одне одному. Не у всьому мене розумів, які потреби для мене, як для акторки... Це пріоритет, інші погляди у людей на половину свою, на дружину. Я впевнена, якщо ти любиш людину, ти робиш для неї все, аби бути для неї корисним. Аби ця любов підігрівалася все своє життя", – згадала акторка.

Сумська не приховує: тоді вибрала професію. І тільки завдяки їй зустріла кохання всього свого життя, так вона називає свого другого чоловіка, актора Анатолія Хостікоєва. Вони одружилися і у них народився син.

Та якщо про сина Сумська розповідає із ніжністю, то тема доньки їй болить. Наталія зізнається, тільки-но Дарині виповнилося 17, і вона вступила до естрадно-циркового коледжу, довелося купити їй окреме житло.

"Тому що все-таки треба жити нарізно. Тоді зберігаються стосунки довше. Зараз шкода лише про одне, що вона полишила роботу, полишила свій ансамбль прикордонних військ, в якому вона пропрацювала років 6, здається, і була просто перлиною у тому колективі. І я всіляко допомагала і шила їй костюми, діставала інші, аби вона кожного разу могла проспівати. Вона була просто чудова, розкішна, красива, співала, всі таланти у дівчини були, вона наче створена для цього. Ну, людина сама обирає свій шлях. Вона вирішила відійти, коли вона вийшла заміж", – розповіла Наталя Сумська.

Та вже три роки як Дарина вдова. Її чоловік – музикант Юрій Трофименко – помер. А всі турботи по утриманню 11-річної онуки і 38-річноі дочки лягли на плечі Сумської.

"Зараз я повністю опікуюся донькою і онукою, і всі проблеми повинна вирішувати я. Вона не працює. Просто живе на світі. Вона повністю сподівається, що я їй все надам, всі ці можливості. Це було свого часу і в тата її, який чекав, що його запросять, що йому запропонують. Не сам йшов, а чекав милості від когось, що покличуть його знімати і таке інше. В цьому ми розходилися. Я зовсім інша людина. Я працюю, пропонують, чи ні. Якщо кличуть – йду. Всяка робота мені корисна, всяка приємна", – розповіла Сумська на телеканалі "Україна".

Нагадаємо, що раніше Наталя Сумська зізналася, що досі ревнує чоловіка-актора до інших жінок.

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