Ольга Горбачова захопила "гарячим" фото з Юрієм Нікітіним

Зіркова пара порадувала фанатів новою спокусливою фотографією

Артистка-менторка Ольга Горбачова, яка раніше назвала причину їхнього з Юрієм Нікітіним розлучення, поділилася романтичним знімком з відпочинку.

На фото, опублікованому в Instagram, Ольга Горбачова та Юрій Нікітін позують напівоголеними в джерелі. Фото зроблено під час їхнього відпочинку в Індонезії, де зіркова пара вирішила провести зимові канікули.

39-річна співачка одягнула для фото роздільний купальник коричнево-бордового відтінку, а зап'ястя і декольте підкреслила автентичними прикрасами.

Ольга Горбачова і Юрій Нікітін Фото: instagram.com/gorbachovaolga

У коментарях відзначили, що пара виглядає дуже сексуально.

Скріншот Instagram

Шанувальники також помітили, як зовні схожі стали Ольга та Юрій.

Скріншот Instagram

До слова, наближається 14 лютого, і якщо ви не знаєте як провести День закоханих – ми приготували для вас 14 оригінальних ідей.

Раніше Ольга Горбачова та інші зірки розповіли, чому у них немає близьких друзів.

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