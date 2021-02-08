Ольга Горбачова захопила "гарячим" фото з Юрієм Нікітіним
Зіркова пара порадувала фанатів новою спокусливою фотографією
Артистка-менторка Ольга Горбачова, яка раніше назвала причину їхнього з Юрієм Нікітіним розлучення, поділилася романтичним знімком з відпочинку.
На фото, опублікованому в Instagram, Ольга Горбачова та Юрій Нікітін позують напівоголеними в джерелі. Фото зроблено під час їхнього відпочинку в Індонезії, де зіркова пара вирішила провести зимові канікули.
39-річна співачка одягнула для фото роздільний купальник коричнево-бордового відтінку, а зап'ястя і декольте підкреслила автентичними прикрасами.
У коментарях відзначили, що пара виглядає дуже сексуально.
Шанувальники також помітили, як зовні схожі стали Ольга та Юрій.
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