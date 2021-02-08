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Ольга Горбачева восхитила "горячим" фото с Юрием Никитиным

Сегодня, 19:30

Звездная пара порадовала фанатов новой соблазнительной фотографией

Артистка-ментор Ольга Горбачева, которая ранее назвала причину их с Юрием Никитиным развода, поделилась романтичным снимком с отдыха.

На фото, опубликованном в Instagram, Ольга Горбачева и Юрий Никитин позируют полуобнаженными в источнике. Фото сделано во время их отдыха в Индонезии, где звездная пара решила провести зимние каникулы.

39-летняя певица надела для фото раздельный купальник коричнево-бордового оттенка, а запястье и декольте подчеркнула аутентичными украшениями.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин
Ольга Горбачева и Юрий Никитин
Фото: instagram.com/gorbachovaolga

В комментариях отметили, что пара выглядит очень сексуально.

Скриншот Instagram

Поклонники также заметили, как внешне похожи стали Ольга и Юрий.

Скриншот Instagram

К слову, близится 14 февраля, и если вы не знаете как провести День влюбленных – мы приготовили для вас 14 оригинальных идей.

Ранее Ольга Горбачева и другие звезды рассказали, почему у них нет близких друзей.

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