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Євген Літвінкович розсекретив ім'я дівчини, з якою зустрічався сім років

Сьогодні, 11:42

У артиста був роман з колегою

Співак Євген Літвінкович, який раніше дав ексклюзивне інтерв'ю Сьогодні.Lifestyle, в програмі "Зірковий шлях" розповів про стосунки, які ледь не закінчилися весіллям.

Співак Євген Літвінкович познайомився зі своєю екскоханою Марією Житніковою на одному з талант-шоу.

"Це прекрасна авторка, виконавиця, людина,- каже співак на телеканалі "Україна" і додає, що навіть не скільки разів робив дівчині пропозицію, але вони все ж розлучилися перед Новим роком, і справа не в зраді, – Я їй все прощаю. Як і вона мені прощає все. Я джентльмен, я ніколи не розкажу. Розійшлися як в морі кораблі, тому що наші стосунки вичерпали себе".

Євген Літвінкович і Марія Житнікова
Євген Літвінкович і Марія Житнікова
Фото: прес-служба, instagram.com/zhitnikova.maria

Ще під час перебування Літвінковича на проєкті, ходили різні чутки: хто він, чоловік або жінка. Журналісти телеканалу "Україна" дізналися правду з перших вуст.

"Так, була така легенда. Я – Літвінкович Євген Михайлович. Від самого народження і досі. Тому ми зараз припиняємо всіх водити за ніс, і я кажу: я чоловік і таким був завжди. Ось і все", – розставив всі крапки над "і" артист.

Нагадаємо, Сергій Сивохо пояснив, чому за 25 років шлюбу ніколи не ревнував дружину.

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