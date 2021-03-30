Отямилася: Любов Успенська помирилася з дочкою і показала фото з нею

Співачка опублікувала спільний знімок із дочкою Тетяною

Між співачкою Любов'ю Успенською та її дочкою Тетяною Плаксіною була справжня драма. Більше року всі обговорювали їхню сварку – Тетяна звинувачувала зірку в жорстокому поводженні і переслідуванні, а сама Успенська через конфлікт з єдиною дитиною потрапила в лікарню.

Але, схоже, жінки помирилися. У своєму Instagram-профілі Любов Успенська опублікувала фото, на якому цілує Тетяну в губи.

Любов Успенська з дочкою Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

"Найщасливіша мама на світі. Зрозуміти мене по-справжньому зможуть тільки ті, хто пройшов крізь важкі часи, прикрощі та біди, до справжнього щастя", – написала в пості артистка.

У коментарях Успенську привітали з примиренням, і побажали їй та дочці щастя і взаєморозуміння: "Для мами це особливе щастя. Мама все простить", "Я радий що ви нарешті разом... Щастя вам любі".

А хтось із коментаторів налаштований вельми скептично: "О, доця повернулася. Напевно одумалася. Хоча навряд чи".

Нагадаємо, що у вересні минулого року дочку Любові Успенської зняли в Лос-Анджелесі, коли та медитувала, сидячи на асфальті. Після цього Тетяна повернулася до Москви. Ймовірно, їй вже краще.

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