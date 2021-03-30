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Одумалась: Любовь Успенская помирилась с дочкой и показала фото с ней

Сегодня, 17:15

Певица опубликовала совместный снимок с дочерью Татьяной

Между певицей Любовью Успенской и ее дочерью Татьяной Плаксиной была настоящая драма. Больше года все обсуждали их ссору – Татьяна обвиняла звезду в жестоком обращении и преследовании, а сама Успенская из-за конфликта с единственным ребенком попала в больницу.

Но, похоже, женщины помирились. В своем Instagram-профиле Любовь Успенская опубликовала фото, на котором целует Татьяну в губы.

Любовь Успенская с дочкой
Любовь Успенская с дочкой
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

"Самая счастливая мама на свете. Понять меня по-настоящему смогут только те, кто прошел сквозь тяжелые времена, горести и беды, к настоящему счастью", – написала в посте артистка.

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В комментариях Успенскую поздравили с примирением, и пожелали ей и дочери счастья и взаимопонимания: "Для мамы это особенное счастье. Мама все простит", "Я рад что вы наконец-то вместе... Счастья вам дорогие".

А кто-то из комментаторов настроен весьма скептически: "О, доця вернулась. Наверное одумалась. Хотя вряд ли".

Напомним, что в сентябре прошлого года дочь Любови Успенской засняли в Лос-Анджелесе, когда та медитировала, сидя на асфальте. После этого Татьяна вернулась в Москву. Вероятно, ей уже лучше.

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