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Дочка Успенської про сварку з матір'ю: "Для неї сцена стала важливіша за мене"

Сьогодні, 16:15

Про скандал Любові Успенської з донькою стало відомо більше року тому

Більше року всі обговорюють особисту драму співачки Любові Успенської, яка посварилася з рідною донькою Тетяною. Нещодавно артистка привітала дочку з днем народження, а тепер Тетяна зізналася, що вони з мамою помирилися, повідомляє СтарХит.

Раніше дівчина заявляла, що Успенська психологічно тиснула на неї, співачка все заперечувала.

"Ми з мамою спілкуємося. Я розумію, що вона моя мати, важлива для мене людина. Просто у мене була образа, що в якийсь момент сцена для неї стала важливіша за мене. Я не відчуваю себе щасливою людиною за низкою обставин. По-справжньому щаслива я була, напевно, тільки в школі", – розповіла Тетяна в програмі "Док-ток".

Любов Успенська з дочкою Тетяною Плаксіною
Любов Успенська з дочкою Тетяною Плаксіною
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Зараз Тетяна проживає в США. Восени минулого року її помітили на одній з вулиць Лос-Анджелеса без взуття. Дівчина сиділа на асфальті і медитувала. До речі, медитації та заняття йогою – це відмінний спосіб розслабитися, особливо разом з коханою людиною у День святого Валентина. Ми зібрали ще кілька оригінальних ідей, як круто відсвяткувати День всіх закоханих.

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