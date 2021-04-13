Одна з учасниць фотосесії в Дубаї заявила, що моделей змусили вийти на балкон голими

Всі дівчата, які брали участь, в "голій" фотосесії в ОАЕ, вже повернулися додому і діляться своїми емоціями після тижня в дубайському СІЗО

Українська модель, 23-річна Ірина Сотуленко заявила, що відмовлялася виходити на балкон, на якому проходила фотосесія. Однак, як пише Mirror, організатор "голої" вечірки сказав моделям, що не платитиме їм, якщо вони не вийдуть на балкон готелю.

За словами Ірини, вона розуміла, що зйомка проходить в мусульманській країні зі строгими законами і здогадувалася, що їх можуть оштрафувати, або навіть посадити до в'язниці.

"Нас загнали голими на балкон в іншому готелі, а хтось зробив ці фото, мабуть, з іншої будівлі. Віталіка викликали туди (в поліцію – Ред.), і його, напевно, посадять", – розповідала Ірина у відеоповідомленні своєму хлопцеві.

Ірина Сотуленко Фото: instagram.com/mur.irco

Дівчина додала: "Я сказала їм:"Народ, ми в арабській країні, давайте не будемо вимахуватися". Але, блін, нас загнали на цей балкон, фотографували і чорт його знає, що буде далі. Привезли професійного фотографа. Ну і Гречин теж фотографував сам".

Бойфренд моделі, Віталій, заявив – Ірина знала, що відправляється в Дубай для фотосесії в стилі ню, але не підозрювала, що зйомка проходитиме в громадському місці.

Раніше ми повідомляли, що одним з організаторів фотосесії, ймовірно, є Віталій Гречин, американський фінансист українського походження. Чоловік постійно оточує себе моделями, у нього є свій клуб на кшталт "Плейбоя".

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